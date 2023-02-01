全球多地楼市持续下跌 经济风险加剧

（早报讯）全球多地动荡的房地产市场给世界经济再添风险，这是因为利率上升侵蚀家庭财务，并可能加剧物价下跌的情况。

彭博社报道，本周公布的数据显示，美国住宅市场滑坡持续进入第五个月，中国房价跌势亦持续，而澳大利亚和新西兰两国的房价也下跌不止。

房价下滑可能损害消费者信心，曾在去年全球经济中成为罕见亮点的家庭支出可能就此承压。此外，随着开发商缩减项目以应对房价下跌、需求减弱及借贷成本上升，投资也可能受到冲击。

在美国，去年抵押贷款利率的上升给房地产市场带来了寒意，全年二手房销量创十多年以来最大年度降幅。这令房价承压，尤其是在旧金山等地。

在全球第二大经济体中国，尽管政府近几个月接连宣布措施对资金紧张的开发商提供融资支持，地方政府也加大了力度刺激购房需求，但楼市放缓几乎未见缓和迹象。据克而瑞地产研究星期二（1月31日）发布的初步数据，中国1月份前100大房企的销售操盘金额同比下跌32.5%。

彭博行业研究分析师Kristy Hung称，这些措施在年中之前不大可能给销售带来提振。

1月份，澳洲和新西兰的房价继续下跌，下滑势头可能会继续，因为这两地的楼市都还未完全消化去年利率飙升带来的冲击。

许多新西兰家庭使用的是固定利率按揭贷款，新的更高利率还未适用生效。因此，经济学家预计，房价将再跌，到2024年初将比2021年末高点下跌至少20%。

房地产数据与分析公司CoreLogic的数据显示，新西兰首都惠灵顿的房价已经同比下跌18.1％。在最大城市奥克兰，房价下跌了8.2％。

在澳洲也是类似景象，据彭博行业研究的一份报告，随着有些按揭贷款今年转成更高的浮动利率，购房者还贷激增势必会拖累消费。

据分析师莫森·克罗夫茨（Mohsen Crofts）和杰克·巴克斯特（Jack Baxter）的报告，当购房者的超低固定利率到期，15％的住房贷款的还款额可能激增80％以上。他们估计家庭收入受到的冲击幅度，相当于零售额的2.2个百分点。