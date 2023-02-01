全球多地楼市持续下跌 经济风险加剧

文 /
李月霞

更新 /
更新 / 2023年2月1日 11:12 PM
发布 /
发布 / 2023年2月1日 10:36 PM
中国楼市放缓几乎未见缓和迹象。12月3日拍摄的照片为中国房地产开发商恒大在江苏省淮安市的一个住宅区。（法新社）
中国楼市放缓几乎未见缓和迹象。12月3日拍摄的照片为中国房地产开发商恒大在江苏省淮安市的一个住宅区。（法新社）

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（早报讯）全球多地动荡的房地产市场给世界经济再添风险，这是因为利率上升侵蚀家庭财务，并可能加剧物价下跌的情况。

彭博社报道，本周公布的数据显示，美国住宅市场滑坡持续进入第五个月，中国房价跌势亦持续，而澳大利亚和新西兰两国的房价也下跌不止。

房价下滑可能损害消费者信心，曾在去年全球经济中成为罕见亮点的家庭支出可能就此承压。此外，随着开发商缩减项目以应对房价下跌、需求减弱及借贷成本上升，投资也可能受到冲击。

在美国，去年抵押贷款利率的上升给房地产市场带来了寒意，全年二手房销量创十多年以来最大年度降幅。这令房价承压，尤其是在旧金山等地。

在全球第二大经济体中国，尽管政府近几个月接连宣布措施对资金紧张的开发商提供融资支持，地方政府也加大了力度刺激购房需求，但楼市放缓几乎未见缓和迹象。据克而瑞地产研究星期二（1月31日）发布的初步数据，中国1月份前100大房企的销售操盘金额同比下跌32.5%。

彭博行业研究分析师Kristy Hung称，这些措施在年中之前不大可能给销售带来提振。

1月份，澳洲和新西兰的房价继续下跌，下滑势头可能会继续，因为这两地的楼市都还未完全消化去年利率飙升带来的冲击。

许多新西兰家庭使用的是固定利率按揭贷款，新的更高利率还未适用生效。因此，经济学家预计，房价将再跌，到2024年初将比2021年末高点下跌至少20%。

房地产数据与分析公司CoreLogic的数据显示，新西兰首都惠灵顿的房价已经同比下跌18.1％。在最大城市奥克兰，房价下跌了8.2％。

在澳洲也是类似景象，据彭博行业研究的一份报告，随着有些按揭贷款今年转成更高的浮动利率，购房者还贷激增势必会拖累消费。

据分析师莫森·克罗夫茨（Mohsen Crofts）和杰克·巴克斯特（Jack Baxter）的报告，当购房者的超低固定利率到期，15％的住房贷款的还款额可能激增80％以上。他们估计家庭收入受到的冲击幅度，相当于零售额的2.2个百分点。

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