（早报讯）土耳其总统埃尔多安说，土耳其对芬兰加入北约持积极态度，而对瑞典则不是。

综合路透社和新华社报道，埃尔多安星期三（2月1日）在议会发表讲话说：“我们对芬兰的态度是积极的，对瑞典则不是了。”

埃尔多安1月29日曾说，土耳其可能在加入北约问题上区别对待芬兰和瑞典。土耳其外长恰武什奥卢随后说，他与芬兰方面就入约问题进行了沟通。芬兰在这一问题上取得一些进展，但瑞典却发生一些“挑衅性事件”。

瑞典一名极右翼政党领袖日前在土耳其驻斯德哥尔摩大使馆外焚烧可兰经，使得原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于加入北约的会谈无限期推迟。埃尔多安重申瑞典应把安卡拉所要求的120名恐怖分子引渡到土耳其，瑞典才可能加入北约。

埃尔多安说：“瑞典在这一点上不应该费力尝试。只要他们允许焚烧可兰经，我们就不会答应让它加入北约。”

瑞典外交部长比尔斯特罗姆说：“瑞典成为北约成员的必要条件非常清楚，那就是我们要满足三边协议中的要求。宗教不是协议的一部分。”

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。同年6月，土耳其、瑞典、芬兰签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。