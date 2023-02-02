欧盟向缅甸和孟加拉提供逾4300万欧元人道主义援助

（早报讯）欧盟宣布，将向缅甸和孟加拉国提供逾4300万欧元（约6179万新元）援助，用于应对缅甸罗兴亚人等群体的人道主义需求。

欧盟委员会星期三（2月1日）发布公告说，欧盟将向缅甸划拨1800多万欧元资金，通过非政府组织、联合国机构、红十字会等合作伙伴，提供医疗卫生、教育、庇护、食品、应急救援等援助。

2300多万欧元资金将划拨给孟加拉国，用于援助缅甸罗兴亚人、收容罗兴亚人的社区及孟加拉国防灾项目；其余200万欧元资金则将划拨给印尼和马来西亚等国，用于援助滞留在这些国家的罗兴亚人。

对于缅甸和孟加拉国的人道主义形势，公告称，2023年缅甸料有1760万人需要人道主义援助，当中三分之一是儿童。在孟加拉，仍有近100万罗兴亚人滞留当地，绝大多数人住在科克斯巴扎尔罗兴亚难民营，且完全仰仗人道主义援助。

公告显示，欧盟对缅甸和孟加拉国的人道主义援助分别始于1994年和2002年。计入2月1日宣布的援助款项，2021年至今欧盟共向缅甸提供逾6800万欧元的人道主义援助；2017年至今欧盟共向孟加拉国提供逾2.42亿欧元的人道主义援助。

2017年8月，缅甸罗兴亚人问题爆发，70多万罗兴亚人逃往位于孟加拉国东南部的科克斯巴扎尔避难；此前联合国统计，在科克斯巴扎尔罗兴亚难民营，过半人口是妇女、女童等弱势群体。