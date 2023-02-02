5澳元纸币英女王肖像将被取代

（早报讯）澳大利亚中央银行宣布，澳洲将用一种新的设计取代5澳元纸币上英女王的肖像，以反映和纪念澳洲原住民文化的历史。

路透社报道，澳大利亚储备银行星期四（2月2日）在一份声明中说，这一决定是在与联邦政府协商后作出的，联邦政府支持这一改变。它说，纸币的另一面将继续印有澳洲议会。

英女王伊丽莎白二世去年去世，在澳洲重新引发关于作为君主立宪制国家的未来的争论。在1999年举行的全民公决中，澳洲选民以微弱优势选择维持英国君主作为国家元首。

查尔斯三世在母亲英女王去世后成为英国君主，在英国以外，他是澳洲和新西兰等其他12个英联邦国家的国家元首；这一角色主要是礼仪性的。

澳洲在2022年9月说，查尔斯三世的肖像不会自动取代5澳元纸币上的英女王肖像，后者可能被澳洲人物取代。当局说，将女王的肖像纳入5澳元纸币的决定是关于她的个性，而不是她作为君主的地位。

澳洲中左翼工党政府推动全民公决以修改宪法，以在宪法中承认原住民，并要求在影响原住民生活的决策上与他们协商。

2021年，在人们呼吁承认原住民是世界上最古老的文明之际，澳洲正式修改国歌，删除提及“年轻和自由”的字眼。

澳洲央行说，在设计5澳元钞票时，将与原住民团体协商。设计和印刷新钞票将需要若干年时间。在此之前，目前的纸币将继续发行。