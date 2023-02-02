巴西新一届议会宣誓就职

（早报讯）巴西新一届议会星期三（2月1日）正式宣誓就职。新一届议员承诺“维护、捍卫和履行宪法，遵守法律及捍卫巴西人民的利益，维护巴西的统一、完整和独立”。

在2022年10月的议会大选中，513名众议员和27名参议员当选，其中众议员的任期为八年，参议员的任期为四年。

当天宣誓就职的参众两院议员还分别投票选出参议长和众议长，现任参议长罗德里戈·帕谢科和众议长阿图尔·里拉均成功连任，任期两年。

选举结果公布后，参议长帕谢科发表讲话称，巴西“需要根除有毒的两极分化”，并承诺1月8日发生在首都巴西利亚的暴力冲击权力机构事件“再也不会重演”。在赢得连任后的演讲中，里拉也表示要“继续捍卫民主”。

数千名前总统博索纳罗支持者1月8日强闯位于首都巴西利亚的巴西国会、联邦最高法院和总统府等国家权力机构所在地，并在军方总部外扎营多日。最高法院当日裁决，下令军方24小时内“清场”，并拘捕未离开的人。

巴西左翼领导人卢拉1月1日正式宣誓就任新总统，历史性地获得了他第三个总统任期。此前，前任右翼总统博索纳罗的支持者在巴西多地为反对选举，用不同方式示威，持续两个多月。有媒体认为，博索纳罗和卢拉的决选被视为巴西史上民意最两极分化的总统大选。卡塔尔半岛电视台则曾评论说：“卢拉继承的是一个非常分裂的国家，他将面临的众多挑战之一，是再次团结这个国家。”