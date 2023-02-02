前景乐观 脸书母公司Meta Platforms股价飙涨超过20％

（早报讯）脸书母公司Meta Platforms Inc星期三（2月1日）在盘后宣布，今年内额外回购总额达400亿美元的自家股票，刺激了Meta Platforms股价在盘后猛飙20.16％，报183.99美元。

不仅如此，作为社交媒体巨头，Meta Platforms去年曾面对TikTok日益激烈的竞争压力，但是隔夜发布的消息已经有迹象显示，整个竞争局势已经开始缓和，Meta Platforms业务已经逐步好转。

Meta Platforms星期三总共发布三大好消息：今年额外回购400亿美元的股票；公司预估今年营业成本将降低；今年1月至3月的季度营业额将高达285亿美元。

Meta Platforms的这个新营业额预估数字，超越了公司在2021年第一季度取得的销售额，也就是该公司在苹果（Apple）推出隐私措施之前的销售额数字。换言之，Meta Platforms已经克服了这个打击到它的广告收入的大障碍。

根据Meta Platforms去年第四季度业绩报告，公司的营业额是322亿美元，同比下降4.5％。这也是该公司连续第三个季度销售额下降。尽管如此，这个营业额数字还是比华尔街分析师的普遍预测来得高。

Meta Platforms的季度净利是47亿美元。这个最新净利比去年同期下降了55％，但环比有所上升。市场投资者普遍认为，这意味着Meta Platforms已经结束了连续三个季度表现退步的向下走势。当然，它的首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）2022年承认招聘过多员工，决定在去年就开始裁员，也为公司节省不少。

Meta Platforms的股价今年开年后就已逐步收回去年的失地。截至星期三收盘时，该股已经回弹了22.75％。去年它曾公开表示，单单是苹果的隐私措施变化，就会让公司在2022年蒙受100亿美元的销售额损失。再加上TikTok带来的极大竞争压力，Meta Platforms股价在2022年下挫了70％。它的6300亿美元市值跌幅更是股市史无前例。

在重振业务之后，脸书在去年第四季度的日活跃用户数达到20亿户，比第三季度的19亿8000万户还多。

至于许多投资者关注的元宇宙业务，负责Meta Platforms元宇宙业务的Reality Labs部门本季度营业额是7亿2700万美元，同比下降17.1％。该部门生产的Quest虚拟现实耳机的营运亏损是43亿美元。