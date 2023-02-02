美国重开驻所罗门群岛大使馆 加强与中国抗衡

（早报讯）美国驻所罗门群岛大使馆在关闭30年后于星期四（2月2日）重新开放，这是华盛顿抗衡中国在南太平洋地区日益增长影响力的最新举措。

美国国务卿布林肯在星期三（1日）发布的声明中指出，美国在所罗门群岛首都霍尼亚拉重开大使馆将巩固美国在太平洋地区派驻更多外交人员、进一步接触太平洋邻国的努力。

所罗门群岛总理索加瓦雷没有出席美国大使馆的开幕仪式，但所罗门群岛外交部常任秘书贝克说，所罗门政府和人民都欢迎美国重开大使馆。有居民认为，这是两国改善外交关系的正确方向，但也有居民担心，这只是抗衡中国在太平洋地区影响力的“地缘政治”的一部分。

彭博社报道，美国及其盟友，特别是澳大利亚，希望在巴布亚新几内亚、斐济和瓦努阿图等南太平洋贫穷岛国中扩大影响力，包括向这些岛国提供冠病疫苗等援助，承诺要帮助打击地处偏远的首都周边辽阔水域的非法捕捞活动，以及减轻气候变化影响等。

美国去年与所罗门群岛展开了闪电外交活动，尤其是去年一份泄露的安全协议草案中，所罗门似乎要给中国海军提供一个安全港，此后更是加强了外交行动。所罗门群岛政府坚称不打算在本国领土上设立中国军事基地。

去年9月，美国总统拜登在华盛顿举行了十几个岛国领导人的特别峰会，并签署了一项由美国牵头、范围广泛的伙伴关系协议。此前曾有迹象显示所罗门群岛可能不同意签字。