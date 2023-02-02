拜登发表国情咨文后 共和党将启动对拜登家族的调查

（早报讯）在美国总统拜登向国会发表国情咨文讲话数小时后，众议院共和党人就会启动对拜登家族涉嫌“贩卖影响力”的调查，这将让拜登预料会发出的团结呼吁显得苍白无力。

彭博社引述知情人士说，预计将在下星期三（2月8日）的听证会上作证的包括社交媒体公司推特几位前高管。共和党人认为，这些推特前高管涉及限制用户浏览2020年《纽约邮报》一篇报道。该报道涉及据称来自拜登的儿子亨特·拜登的一台笔记本电脑所显示出的拜登家族商业活动，以及一些其他内容。

众议院监督和问责委员会主席科默（James Comer）曾在近期的一次采访中指责拜登家族出售“在全球获利的渠道，损害美国利益”。这位肯塔基州共和党人此前曾说，拜登政府和大型科技公司一道“隐藏有关拜登家族可疑商业活动和拜登参与程度的信息。”

拜登已经否认知晓有关儿子商业往来的任何消息。科默的批评者认为，这个旗号为拜登家族涉嫌以权谋私的调查实际上是政治报复，让人想起共和党发起的班加西调查（Benghazi probe），那次调查的目标就是在2016年总统大选前在政治上打击当时的总统候选人、前国务卿希拉莉。

据1月11日的一封信函，推特前副总法律顾问詹姆斯·贝克（James Baker）、前诚信与安全主管尤尔·罗斯（Yoel Roth）以及前首席法律官维杰亚·加德（Vijaya Gadde）都受邀作证。