周四美市盘前普遍上升 重点谈BlackRock增持百度股份

星期四（2月2日）重点：

（早报讯）●美国联邦储备局主席鲍威尔称央行在抗通胀方面取得进展，谈话带动美国华尔街股市主要股指期货在星期四（2月2日）上涨。现在投资者的焦点也开始转向苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等数个巨头在星期四晚上盘后发布的季度业绩。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.30点或0.42％，报4136.50点；纳斯达克100指数期货起153.40点或1.24％，报12516.50点；不过，道琼斯指数期货却退低63.50点，报34029.50点。

●鲍威尔在联储局公布加息25个基点后发表讲话时，首次承认通胀已经开始放缓，带动美市午盘反弹。标准与普尔指数创下自去年8月25日以来的最高收盘水平，纳斯达克指数也创下自去年9月以来的最高收盘水平。

●标准与普尔500指数隔夜上升42.61点，闭市报4119.21点。重量级的道琼斯指数则微起6.92点，闭市报34092.96点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高2.16％或261.17点，以12363.10点收市。

●美国股市星期三（1日）的交易非常活跃，交易所的总成交量是137亿股，比过去20天的115亿股平均成交量明显增加许多。

盘前交易重点：

●超级科技巨头苹果（Apple Inc）将在收盘后公布季度业绩。市场分析师普遍预测，苹果的每股盈利1.94美元，营业额则是1212亿美元。苹果股价在盘前交易中上涨1％，截稿时报146.89美元。

●华尔街分析师预计，Alphabet Inc在收盘后公布的季度每股盈利是1.19美元，营业额是766亿4000万美元。Alphabet股价在盘前交易中上涨3.92％，截稿时报105.41美元。

●脸书母公司Meta Platforms Inc星期三在盘后宣布，今年内额外回购总额达400亿美元的自家股票，刺激了Meta Platforms股价在盘后猛飙20.16％。盘前该股继续这股涨势，截稿时起28.63美元，报181.75美元。

●星期四下文我们来看看美国资金管理公司贝莱德（BlackRock）增持百度（Baidu）股份的最新消息。盘前该股起2.23美元，截稿时报154.48美元。

●盘前活跃股按序：Carvana Co、特斯拉（Tesla）、Vroom Inc、Meta Platforms和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

百度计划把旗下的人工智能驱动的聊天机器功能商业化，更是让投资者再次注意到百度。（档案照片）

百度（Baidu）

（纳斯达克证券交易所代码：BIDU）

美国资金管理公司贝莱德（BlackRock）增持中资搜索引擎公司百度的股份，带动百度的股价隔夜上扬13.05％，闭市报152.25美元。

贝莱德是在呈交给美国证券交易委员会（SEC）的13-G文件中披露这个消息。截至上个季度，贝莱德已把它在百度的被动持股权（Passive Stake）提高到6.6％。根据2022年2月7日贝莱德披露的消息，他们原本是拥有百度的5.40％被动持股权。

百度股价开年至今总共上涨了38％。除了是因为全球科技股再次被投资者看好之外，最近也有媒体报道，百度计划把旗下的人工智能驱动的聊天机器功能商业化，更是让投资者再次注意到百度。这是一个类似OpenAI的ChatGPT。百度也计划在今年3月间将它整合并入百度的主要搜索引擎。不过，到目前为止，百度尚未证实这些报道。

这次因为贝莱德的加股行动，也显示美资对中概股看好，因此隔夜许多中资科技公司，例如：阿里巴巴、京东和拼多多等，也乘着百度的上涨气势跟着走高。

最近几天，市场也有好几位分析师上调了对百度的目标股价。例如：花旗银行（Citi）的分析团队星期三就将百度的目标价从原本的166美元上调到176美元。

野村（Nomura）星期二（1月31日）也把百度的目标价从108美元上调至138美元。野村认为，在中国经济重新开放之际，百度的核心广告业务的估值已经是更高了。

在Tipranks的21名分析师中，有15名分析师给予百度股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是160.88美元。以星期三的152.25美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还会有5.67％的向上潜能。