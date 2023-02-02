拟向乌克兰出售1美元无人机 美企：早该让乌军获得优势

（早报讯）美国一家先进的军用监视无人机制造商计划以仅1美元（1.31新元）的价格向乌克兰出售两架无人机，并呼吁美国政府批准这笔交易。

法新社报道，通用原子航空系统公司（General Atomic Aeronautical Systems）星期三（2月1日）说，几个月来，公司一直敦促政府向乌克兰提供功能强大“灰鹰”（MQ-1C Gray Eagle）和“死神”（MQ-9 Reaper）无人机。美军使用这些无人机在阿富汗、叙利亚、伊拉克和其他冲突地区执行侦察和攻击任务。

通用原子航空系统公司说，无人机可以在中海拔高度长距离飞行，是乌克兰抵御俄罗斯军队的战争中，需要增强的军力之一。

美国军方向乌克兰提供了一些小型攻击和侦察无人机，但没有像通用原子公司的无人机那样具有先进技术和远程能力的无人机。

通用原子公司执行长林登·布鲁（Linden Blue）发布声明说：“自俄罗斯入侵乌克兰后，我们就开始寻找产品选项来回应乌克兰军队的要求，其中包括“死神”和“灰鹰”。”

他说，公司准备以象征性的1美元价格提供两架本身的训练飞机，以及提供一个地面控制站和其他硬件。公司已提出免费培训美国或乌克兰操作员，这个建议并没有任何附加条件。

他说，乌克兰或其他国家得支付装备和转移飞机的费用，并安排无人机投入战场使用。

布鲁说，早就该让乌克兰军队获得赢得这场战争所需的信息优势。