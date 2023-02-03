一个疑似中国“间谍气球”在美国上空飘了几天

（早报讯）一个疑似中国“间谍气球”已在美国上空飘了几天，美国高级官员建议总统拜登不要击落它，因为担心气球碎片可能构成安全威胁。

路透社报道，一名美国高级国防官员星期四（2月2日）对媒体说：“很明显，这个气球的目的就是为了监视。”

这个气球几天前进入美国领空，华盛顿当局一直在追踪它，包括通过美国军用飞机进行监视。

美国官员拒绝说明气球的飞行高度，仅透露它的高度比民用空中交通来得高，但低于“外层空间”。

美国高级军方领导人曾考虑在蒙大拿州上空击落气球，但因气球碎片存在潜在的安全风险，最终建议不要这么做。

美中两国这两个世界最大经济体的关系持续紧张，在涉及台湾和中国人权记录以及中国在南中国海的军事活动方面时有冲突。

美国国务卿布林肯2月5日访问北京，将同中国官员讨论一系列议题，包括俄罗斯侵略乌克兰战争。不过，分析人士不认为布林肯此行能够重启中美关系或取得重大成果。

美国国务卿上一次访华是在2018年10月，时任国务卿蓬佩奥到北京与时任中国外长王毅会谈。当时中美贸易战正在升级，两位外长针锋相对，火药味浓。

另外，美国国防部长奥斯汀2月2日与菲律宾国防部长加维斯会面后宣布，两国同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾再给美军开放四个军事基地。

针对美菲达成开放军事基地一事，中国外交部发言人毛宁同日在记者会上批评美国出于一己私利，抱着零和思维不断在地区加强军事部署，并指这是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定。“地区国家应当对此保持警惕，避免被美国裹挟利用。”