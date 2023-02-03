马国高庭允许扎希暂时取回护照 驳回永久取回护照申请

（早报讯）马来西亚高庭星期五（2月3日）驳回副首相阿末扎希提出的永久取回个人护照申请，但批准他暂时取回个人护照以申请外交护照，取得外交护照后，他必须将个人护照交回给法庭。

星洲网报道，阿末扎希1月20日向高庭申请永久取回个人护照。阿末扎希在宣誓书中说，他在履行公务时面对一些限制，因为他的护照不由他保管。

他说，他需要取回护照，因为这是他向移民局申请外交护照的条件，以展示出入境的官方行程。

在星期五的案件管理中，主控官阿都马利说，控方不反对阿末扎希取回个人护照以申请外交护照。

承审法官科林劳伦斯说，法庭考虑到被告（阿末扎希）需要履行公务，有权申请取回护照，但法庭也必须确保这个做法不会影响案件的审讯。他说，这也是控方提出的要求，即同意被告暂时取回个人护照，申请了外交护照后，就把个人护照交回给法庭。

“法庭因此驳回被告提出的永久取回个人护照的申请，只允许被告暂时取回，申请了外交护照后，必须将个人护照交回给法庭。”

阿末扎希在健康思维基金案中面对47项罪名，包括贪污、失信和洗钱等指控。他早前向法庭交出护照，这是保外候审的附加条件。

健康思维基金案目前进入自辩阶段，辩方已传唤六名证人包括阿末扎希出庭供证。案件将在4月10日续审。