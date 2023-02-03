苹果第一财季营业额盈利和销售成绩均未达标

（早报讯）超级科技巨头苹果（Apple）星期四（2月2日）盘后宣布的多个业务线营业额、盈利和销售成绩都未达标。集团营业额就下降超过5％，净利更是跌了一成，导致该股在延长的盘后交易中下挫3.22％，报145.96美元。

苹果发布的是截至去年12月底的本财年第一季度业绩。在业绩发布后，苹果首席执行官库克（Tim Cook）公开点出三个影响业绩的因素：美元强劲、中国生产问题影响iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的产量，以及整体宏观经济环境。

基于此，苹果第一财季的iPhone营业额从一年前的716亿美元，下跌至658亿美元，比FactSet搜集的分析师平均预测，即678亿美元来得逊色。虽然苹果去年11月已经开始发出预警表示，旗下的iPhone 14 Pro和Pro Max的出货量将受到中国富士康一家主要工厂，因疫情相关的生产限制影响，但是投资者还是难免失望。

截至去年9月底的季度业绩报告，苹果旗下的Mac创下季度营业额记录。但是之后Mac的销售额就没有再次取得突破，而是从一年前的109亿美元，下降到这次的77亿美元，比分析师普遍预测的94亿美元差了一大截。

整体而言，苹果的营业额同比下降5.49％，计1171亿5000万美元。这也是苹果自2019年以来的首次同比营业额下降。苹果的净利则是300亿美元，或是每股盈利1.88美元，同比下降10.9％。Refinitiv之前搜集到的分析师平均预测则是营业额1211亿美元，每股盈利1.94美元。

虽然不达标，许多华尔街分析师都在业绩发布后在各个平台指出，目前较重要的问题是：到底有多少营业额损失是因为中国的生产问题造成的，以及这些问题是否会在接下来的季度被就纠正回来。

苹果隔夜并没有对截至今年3月底的当前季度业绩做出任何预测。自2020年以来，苹果就因为疫情导致的多变大环境为理由，开始没有提供预测数字了。但是市场分析师普遍认为第二财季的营业额应该会有约980亿美元。

苹果首席财务官梅斯特里（Luca Maestri）则是在发布会上说，截至今年3月的季度营业额相信出现与截至去年12月底季度类似的下降趋势。梅斯特里认为，旗下的服务业务预计会增长，但Mac和iPad的销量预料会比去年同期下降两位数。iPhone销量的跌幅则相信会比12月份的季度少。

苹果在本季度的表现是令投资者感到失望的，毕竟这是苹果近七年来，首次表现没有达到市场分析师的平均预测。这也是苹果自2017年8月以来的第二次出现营业额“失误”，而且这个“失误的”落差竟有3％之多。

投资者唯一的安慰是iPhone本财季的销量减幅，不会像上个假日季度那样迅速下滑。因此苹果股价在隔夜盘后交易一度下跌超过4％之后，有稍微收复一些失地。

在Tipranks的28名分析师当中，还是有24名给予该股“买进”的评级，四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是173.44美元。