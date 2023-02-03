巴西拟让“有毒”退役航母海葬 环保组织痛批极度不负责任

（早报讯）巴西计划击沉一艘在大西洋周围海域漫无目的游弋了多个月的退役航空母舰，引发环保人士强烈批评，他们指这艘航母充满有毒物质。

法新社报道，巴西海军和国防部星期三（2月1日）发表声明说，这艘拥有60年历史的“圣保罗”号（The Sao Paulo）将被击沉。此前当局试图为它寻找一个港口停靠，但没有任何港口答应让它停靠。

巴西海军称“别无选择”，考虑到“圣保罗”号的漂浮近况不断恶化，与其最终“不受控制地沉没”，不如“有计划地给它举行一个海葬”。

但环保主义者说，这艘航母含有大量以吨计的石棉、重金属和其他有毒物质，这些物质可能污染海洋和海洋食物链。

法国环保组织“绿林罗宾汉”（Robin des Bois）指这艘航母是一个“三万吨的有毒包裹”。

巴塞尔行动网络（BAN）主任帕克特斥责巴西海军“极度不负责任”，“如果他们按计划让这艘剧毒的航母沉入浩瀚的大西洋里，他们将违反三项国际环境条约条款。”

帕克特敦促巴西总统卢拉立即停止这一“危险”计划。卢拉上个月上任时誓言要扭转极右翼前总统博索纳罗任内环境遭受严重破坏的情况。

圣保罗号的前身是法国退役航母“福熙”号（Foch），巴西2000年向法国购买并把它改名为圣保罗号。

这艘常规动力航母排水量约3.2万吨，可搭载约40架飞机，1963年至2000年服役于法国海军。巴西接手后，这艘高龄航母多次发生事故，包括2005年一次蒸汽管道爆裂事故、2012年一次火灾。

圣保罗号2018年从巴西海军正式退役，2021年被卖给土耳其一家从事船舶拆解的造船商，但去年被拖拽至欧洲海域，但还没通过直布罗陀海峡就折返，原因是土耳其政府去年8月底，以航母船体包含约10吨有毒的石棉材料，恐构成环境威胁为由，拒绝让圣保罗号入港。