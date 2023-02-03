芬兰瑞典共进退 美国会称对土耳其军售取决于两国能否入约

（早报讯）到瑞典访问的芬兰总理马林表明，芬兰决定坚持与瑞典共同加入北约。

新华社报道，瑞典首相克里斯特松星期四（2月2日）与到访的马林举行会晤，双方讨论了两国加入北约、瑞典担任欧盟轮值主席国和安全形势等问题。

马林在随后与克里斯特松举行的联合记者会上说：“去年春天我们开始了申请加入北约的共同道路，这一旅程我们必须像开始时一样携手并进”，芬兰和瑞典共同加入北约符合各方利益。

据瑞典电视台当天报道，芬兰一项最新民意调查结果显示，大多数芬兰人称已准备好“单独加入北约，而不同瑞典一道”。

土耳其日前称，可分别评估芬兰和瑞典加入北约的申请，以区分“有问题的国家和问题较小的国家”。

不过，据路透社报道，美国一组跨党派参议员星期四向总统拜登提交信函，表明除非土耳其批准瑞典和芬兰加入北约，否则美国国会会不会支持向土耳其出售价值200亿美元（约262亿新元）的F- 16战斗机，将是个疑问。

这是美国国会首次明确且直接把土耳其的F- 16军售案，与瑞典和芬兰加入北约联系在一起。

29名民主党和共和党参议员在信中说，瑞典和芬兰都已“充分和真诚地”满足了土耳其提出的加入北约条件，尽管安卡拉认为瑞典还需要做得更多。

他们说：“土耳其核准瑞芬两国加入北约的协议后，国会就会考虑向土耳其出售F-16战斗机。如果它们申请失败，这笔待定的军售恐有变数。”