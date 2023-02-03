周五美市盘前下跌 重点谈谷歌母公司Alphabet业绩

星期五（2月3日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（2月3日）下跌。科技巨头苹果、亚马逊和Alphabet Inc令人失望的业绩报告，像给了投资者对利率接近见顶的乐观情绪泼了一盆冷水。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌33.30点或0.80％，报4146.50点；纳斯达克100指数期货退低201.30点或1.57％，报12601.80点；道琼斯指数期货也下挫105.90点，报33948.00点。

●纳斯达克和标准与普尔500指数隔夜（星期四）收高，而且还达到约五个月以来的高点。联储局主席鲍威尔发出比预期更鸽派的信息，提振股市士气。脸书母公司Meta Platforms股价飙升也带动整个交易气氛。

●标准与普尔500指数隔夜上升60.55点，闭市报4179.76点。重量级的道琼斯指数则跌39.02点，闭市报34053.94点。以科技股为主的纳斯达克100指数则显著上升3.56％或440.04点，以12803.14点收市。

●美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是150亿股，比过去20天的117亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●超级科技巨头苹果（Apple）星期四（2日）盘后宣布的营业额、盈利和销售成绩都均未达标。集团营业额下降超过5％，净利更是跌了一成，导致苹果股价在星期五晚上盘前下挫5.16美元，截稿时报145.66美元。

●电子商务巨头亚马逊（Amazon）星期四公布了自2014年以来盈利最低的年终假期季度，导致该集团创下有记录以来最大的年度亏损。亚马逊股价在盘前退低6.31美元，截稿时报106.60美元。

●咖啡王国星巴克（Starbucks）的国际业务，受到中国疫情的各种严格措施影响，导致星期四发布的季度业绩不达标。星巴克股价在盘前交易中退低。截稿时报106.45美元，跌2.70美元。

●星期五下文我们来看看谷歌母公司Alphabet Inc的最新季度业绩。盘前该股下跌4.87美元，截稿时报103.93美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carvana Co、亚马逊（Amazon）、Nordstrom Inc和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

在更具挑战性的经济环境，以及外汇逆风影响下，谷歌的广告客户的广告开支预料会继续“减少。（路透社）

Alphabet Inc

（纳斯达克证券交易所代码：GOOG）

科技巨头谷歌母公司Alphabet Inc，在星期四（2日）盘后发布的季度营业额和盈利双双差市场分析师目标一步之遥，股价因此在盘后延长交易中下跌将近5％。

根据Alphabet Inc截至去年12月底的第四季度业绩报告，该集团总营业额是760亿5000万美元，比2021年同季度的753亿美元进步；盈利则是136亿2000万美元，或每股盈利1.05美元，也和同比的206亿4000万美元，或每股盈利1.53美元多。

但是与FactSet搜集的分析师平均预测营业额762亿美元，以及每股盈利1.18美元相比就稍微逊色了。根据FactSet，这些分析师的预测数字已经预计了Alphabet Inc在去年最后一个假日季度的盈利会有所下降，但是没想到这个“打了折扣”的预测数字还是比实际数字来得高。

首席执行官皮采皮查伊（Sundar Pichai）在发布业绩时说：“我们已踏上重要的旅程。我们要以能够持久的方式重新设计我们的成本结构，并为Alphabet Inc建立一个在财务上可持续、充满活力，又能够不断发展的业务架构。”

Alphabet Inc最近就是为了建立这个“新架构”，宣布裁退多达1万2000人，而且也缩减整个公司的招聘人数。

在业绩发布会后与分析师的线上会议上，谷歌首席商务官辛德勒（Philipp Schindler）在专门谈到谷歌时则说，在更具挑战性的经济环境，以及外汇逆风影响下，谷歌的广告客户的广告开支预料会继续“减少”。

根据Alphabet Inc的业绩报告，谷歌的广告总营业额已从2021年同季度的612亿美元下滑至590亿美元，比市场分析师平均期待的604亿4000万美元还低。其中YouTube广告取得的营业额就从同比的86亿3000万美元下滑至79亿6000万美元。谷歌唯有云端业务表现出色，营业额从一年前同季度的55亿4000万美元增加至73亿2000万美元。

虽然如此，在Tipranks的八名分析师当中，他们全部都给予该股“买进”的评级，一年期限平均目标价是122.50美元。以隔夜的108.80美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有12.59％的向上潜能。