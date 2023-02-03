间谍气球事件发酵 布林肯访华之行推迟

（早报讯）彭博社星期五（2月3日）引述两名官员称，拜登政府在探测到一个在蒙大拿州敏感核地点上空高空徘徊的中国“间谍气球”后，决定推迟国务卿布林肯的访华之行。

布林肯原定2月5日对中国展开两天访问，他也将是五年来第一位访华的美国最高外交官。但不愿公开身份的知情人士透露，气球事件令美国官员担心现在访华会发出错误信号。

五角大楼决定不击落这一气球，因为官员们认为它对美国国家安全构成的风险较低，击落却可能对地面构成危险。

白宫和国务院官员没有立即回应置评要求。

中国外交部星期五发表声明，承认这一“民用”飞行物体属于中国，用于气象等科研。“受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。”

美国国防部一名高级官员星期三（1日）说，当局本周较早时首次发现这个气球，它一直在蒙大拿州上空徘徊，那里有洲际弹道导弹发射井。这名官员说，这个气球不构成情报威胁，这类事件以前也发生过。

美国官员拒绝回答有关这个气球的几个问题，包括它监视的精确目标、大小或其他规格。五角大楼发言人赖德准将星期四（2日）晚告诉记者：“它目前的飞行高度远远高于商业航空交通，对地面上的人不构成军事或物理威胁。”

这名高级官员说，美国已经向中国提出了气球问题。《华尔街日报》报道说，美国国务院已经召见了中国的代办。

加拿大国防部星期四较晚时说，它正在追踪“可能的第二起事件”，但没有详细说明。白宫拒绝对加拿大的声明发表评论。

这并不是首次在美国领土上空发现侦察气球，尽管这个气球似乎比过去的案例停留的时间更长。美国官员说，除了中国的低轨道卫星已经提供的情报收集能力外，这项技术并没有为中国提供任何情报收集能力。

这名官员拒绝透露美国为什么认为气球属于中国，只说美国对这一评估有高度信心。数十年来，中国一直抱怨美国在它的领土附近用船只和间谍飞机进行监视，引起两国偶尔对此发生争论。