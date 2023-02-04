布林肯与王毅通电话 拜登同意布林肯推迟北京之行

（早报讯）美国总统拜登同意国务卿布林肯应推迟他原定星期五（2月3日）启程的中国访问。布林肯说，在他即将访华之际发生中国高空侦查气球飞越美国事件，不利于对中国进行建设性访问，但他也强调，美国仍致力于与中国接触。

路透社报道，白宫发言人让-皮埃尔星期五在空军一号上对媒体说，在发现一中国高空间谍气球飞越美国上空后，拜登和他的顾问团一致认为，布林肯不应在此时前往中国。

中国外交部星期五说，该用于气象等科研的民用飞艇来自中国，对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。

对此，让-皮埃尔说：“但这个气球出现在我们的领空，明显侵犯了我们的主权和国际法。发生这种情况是不可接受的。”

同日迟些时候，布林肯与到访美国的韩国外长朴振一起出席新闻发布会时说，他已与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅通过电话。

布林肯告诉王毅，在他访华前夕发生气球事件是“不可接受”的，但布林肯也强调，华盛顿仍然致力于外交接触，保持美中沟通渠道开放。

布林肯也说，在条件允许时，他就会访问北京。

美国国防部发言人莱德星期五说，气球已经改变航线，现在在美国中部上空约1万8300米向东漂浮，并展示了机动能力，可能还会在美国上空多几天。

五角大楼对气球机动性的披露，直接挑战了中国关于气球被吹离航线的说法。

中国外交部发言人星期五说，该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。

布林肯原定2月5日及6日到北京访问，这是美国高级外交官员五年来首次访华。