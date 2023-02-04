韩美重申半岛无核化原则 加强利用包括核武等战略资产的延伸威慑力

（早报讯）韩国外交部长朴振和美国国务卿布林肯在华盛顿特区举行双边会谈，双方重申朝鲜半岛无核化原则，并商定将加强利用包括核武等所有战略资产的延伸威慑力，以应对朝鲜核威胁。

韩联社报道，朴振星期五（2月3日）会谈后与布林肯共同会见记者时说，今年是韩美结盟70周年，具有历史性意义，两国将把同盟的外延从政治、军事、经济伙伴，扩大至技术和文化等众多领域。

朴振说，两国重新确认了对朝鲜无核化的坚定意志，没有无核化的和平是假和平，韩美为实现半岛真正的和平，将继续保持密不透风的合作，在维持稳定的联合防卫态势的同时，进一步提升延伸威慑的实效性。不管朝鲜发起何种挑衅，都将面临坚决、联合的应对态势。

朴振介绍，双方商定严密切实地落实联合国制裁，为切断朝鲜非法资金流入而加强努力，针对朝鲜非法网络活动的应对举措也应被放到优先位置。韩美日三国应通过合作切断朝鲜非法资金来源，以此向朝鲜释放除弃核与回归对话之外别无选择的信息。

对于韩产汽车因美国《通胀削减法》（IRA）受到差别对待的问题，朴振说，两国将合作争取消除韩企忧虑，往有利于韩美两国企业和产业的方向落实。对于供应链问题，朴振说，重要的是努力基于韩美同盟稳控供应链。韩国不仅参与印太经济框架（IPEF），还将在初步阶段参与“晶片四方联盟”（Chip 4），努力营造有利于国家利益的环境。

布林肯说，如同美国总统拜登所说，韩美同盟是实现区域内和平与稳定的核心轴，韩国政府去年12月发布的新印太战略，体现了应对区域内新挑战的韩美共同利益。今天双方确认了应对共同威胁的同盟防卫承诺，美国将利用包括常规武器、导弹防御体系等所有范畴的战略资产为韩国提供协防。

布林肯也提到近期举行的韩美防长会，他说，两国防长商定深入共享朝鲜核威胁相关信息，提升两国威慑力计划。他还谈及韩美日安全合作，称韩美日将强力应对朝鲜非法、轻率的威胁等所有安全威胁。三方还将在帮助太平洋岛国实现经济繁荣以及其他安全挑战方面深化合作。

布林肯说，今年10月韩美将迎来结盟70周年，如今我们为打造更为安全繁荣的未来而将迈出新的步伐。美国对韩日的协防承诺固若金汤。

另外，双方星期五还在《韩美科技合作协定》修订案及延长议定书上签字，两国在晶片等核心技术、太空等领域的交流有望进一步扩大。