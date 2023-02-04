“符资格就不叫裙带” 马国下院议长拟委任儿子当特别事务官

（早报讯）马来西亚国会下议院议长佐哈里阿都坦承，考虑申请让儿子依克巴正式担任他的特别事务官。由于依克巴的名字出现在国会官网的官员名单上，佐哈里阿都此前澄清，依克巴不是他的特别事务官。

佐哈里阿都星期五（2月3日）接受《每日新闻》访问时强调，依克巴符合担任此职的资格，因此不涉及裙带关系。

“现在我把他安排在这里，因为我在这里。”

佐哈里阿都重申，依克巴目前不是议长办公室的正式职员。他已聘请机要秘书，新闻秘书和三名特别事务官的人选已经确定，正在申请聘用。他说，申请程序必须通过公共服务委员会和公共服务局，过程耗时。

他强调，依克巴自2009年起就担任他的助理，拥有多媒体大学（MMU）金融学学士学位，符合当议长特别事务官的资格。

佐哈里阿都说：“如果资格不足却出任需要大学学位的职位，那才叫裙带关系，又或者，他刚大学毕业，我们把他安排在一个需要10年工作经验的职位。”

“可是，依克巴已跟了我14年，他只是继续替我工作，更何况训练一个新人不容易……关键是我们信任他。”

佐哈里阿都星期四（2月2日）对“当今大马”说，议长办公室没有委任依克巴任何官职，是他自掏腰包付薪给儿子，不是由政府支付，国会官网显示的官员名单是“不正确”的。

被询及官网把依克巴列入官员名单会让民众产生误会时，佐哈里阿都说“这很正常”，然后就挂断电话。

佐哈里阿都没有上阵第15届大选，他留下的双溪大年国席由另一儿子道菲克上阵。道菲克以1115张多数票守土成功。

马来西亚国会网站目前依然把依克巴列为下议院议长办公室的第一特别事务官。

柔佛土著团结党领袖巴德鲁希山此前质疑佐哈里阿都为了避人耳目，而把国会官网中儿子的名字里“佐哈里之子”（bin Johari）拿掉。