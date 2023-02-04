美国指一印度公司眼药水致失明和死亡 下令停售

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）下令一家印度药厂生产的两款眼药水EzriCare和Delsam下架，称这两款眼药水与美国12州的55起细菌感染病例有关联；感染已造成一人因血液感染丧命，五人失明。

美国多州近期爆发绿脓杆菌（Pseudomonas aeruginosa）感染，导致患者血液、肺部和身体其他部位感染。调查显示，多数患者都至少使用了十多个品牌中的其中一种人工泪液（artificial tears），但EzriCare是最多人使用的。

路透社报道，美国食品和药物管理局（FDA）已在星期四（2月2日）告诫人们不要使用环球制药（Global Pharma Healthcare Pte Ltd）制造的眼药水，并指公司违反了现行的良好生产规范。

这家总部位于印度南部城市真奈（Chennai）的公司星期三（1日）说，它已主动召回大量未过期的眼药水，这些眼药水由EzriCare LLC和Delsam Pharma在美国分销。公司没有回应路透社记者的置评要求。

EzriCare星期三发布的声明说，它已暂停分销这种眼药水，并说它不知道有任何测试表明细菌传播病例与该产品“明确相关”。

Delsam Pharma的发言人说，公司已按要求移除这些产品，也补充道这些产品顶部有安全密封，与用户案例无关。

印度政府消息人士星期五（3日）告诉路透社，联邦和州药品监管机构已派出一个小组前往真奈附近，检查为环球制药生产这些眼药水的工厂。

该消息人士说：“这是一家代工厂，通过其他工厂向美国市场供应产品。”消息人士补充道，在美国下架的产品并未在印度销售。

《联合早报》记者查了多个零售网站和电商平台，发现都没有售卖美国下架的眼药水。

眼药水病例发生之前，冈比亚和乌兹别克斯坦分别至少有70名儿童和19名儿童因食用印度制造的止咳糖浆而死亡的案例。这些事件损害了印度作为“世界药房”的形象。