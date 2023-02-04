需求下降 加拿大本土冠病疫苗研发生产商停业

（早报讯）加拿大本土冠病疫苗Covifenz的研发和生产商，总部位于魁北克城的药企Medicago公司于星期五（2月3日）宣布停止运营。

中国新闻社报道，该公司的独资母公司、日本三菱化学集团已决定停止Medicago公司所有业务，不再对其进行投资，并将有序结束该公司在加拿大和美国的业务及运作。

三菱化学说，停止Medicago运营的原因，是自Covifenz疫苗在加拿大获批以来，疫苗需求和市场环境等形势发生了重大变化，因而集团决定不再继续推进Covifenz疫苗的商业化，也认为继续对Medicago开发的产品进行商业化投资是不可行的。

加拿大卫生部2022年2月下旬批准Covifenz疫苗可用于18至64岁成年人，使之成为加官方审批通过的首款本土研发疫苗。与加官方认可的其他疫苗不同，该疫苗为植物源性的病毒样颗粒（VLP）疫苗，是首个使用植物蛋白技术的冠病疫苗。

2020年10月，加政府宣布向Medicago公司投资1亿7300万加元（约1亿6993万新元），助其疫苗进入临床试验。加政府还与该公司签约，预购最多7600万剂疫苗。

Medicago公司成立于1999年，现有员工逾600人。其业务聚焦于基于植物蛋白技术的疫苗和抗体研究。

加拿大联邦创新、科学和工业部长商鹏飞回应媒体提问时说，政府正寻求有助于保住就业岗位、技术和知识产权的解决方案。魁北克省经济厅长则透露，政府正在与潜在买家接触。