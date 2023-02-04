北极风暴席卷美国东北部 风寒指数或降至负76度

（早报讯）美国东北部遭北极风暴席卷，多地气温可能下降到危险水平。气象学家指出，新罕布什尔州华盛顿山的风寒指数可能跌至零下105华氏度（零下76.11摄氏度）。

路透社报道，国家气象局也向纽约州多数地区和新英格兰地区的所有六个州发布风寒警报。其中，缅因州部分地区的风寒指数可能跌至零下51摄氏度，当局警告，这意味着暴露在外的皮肤可能会在五分钟内冻伤。这六个州的人口约1600万。

国家气象局说，极度低温地区深度冻结的时间相对较短，但笼罩东北部的低温加上刺骨寒风造成危及生命的状况。

星期五（2月3日），新英格兰地区两大城市、马萨诸塞州的波士顿和伍斯特的学校因担心步行上学或等公交车的孩子体温过低和冻伤，暂时关闭。

波士顿市长吴弭宣布，全市周末进入紧急状态，并开设了供暖中心，以帮助65万多的居民应对严寒天气。

气象预报员鲍勃·奥拉维克（Bob Oravec）说，星期五从加拿大东部流入美国的北极风暴集中在美国平原（U.S. Plains）上空。靠近加拿大安大略省的明尼苏达州城市Kabetogama下午1时（新加坡时间星期六凌晨3时）为美国最冷的地方，温度为-30华氏度（-39.5摄氏度）。

气象局的气象学家布赖恩·赫尔利（Brian Hurley）说，零度以下的大风天气向东蔓延，导致缅因州大部分地区的风寒指数（wind-chill factors），即表明风和寒冷对身体的综合影响的指数降至低过-40华氏度（-40.00摄氏度）。