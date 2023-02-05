【视频】美国战机击落中国监视气球 拜登赞扬飞行员

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（早报讯）五角大楼说，一架美国战斗机星期六（2月4日）在南卡罗来纳州海岸击落一个中国监视气球。

综合外电报道，美国总统拜登说：“我们成功把它打下来，我要赞扬执行这个任务的飞行员。”

拜登说，他星期三已发布命令将气球击落，但五角大楼建议，等气球飞到公开水域上空才这么做，以防平民被高空坠落到地面的碎片击中。

一名美国军方高级官员说，多架战斗机和加油机参与了这次任务，但只有一架F-22战斗机在当天下午2时39分（新加坡时间5日凌晨3时39分）使用一枚AIM-9X超音速、热跟踪的空对空导弹进行射击。

官员称，气球在距离美国海岸约6海里的地方被击落，在相对较浅的水面上，可能有助于在未来几天内从残骸中找到中国监控设备的关键部件。

一架美国战斗机从被击中的气球下方飞过。（路透社）

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美国政府较早前下令停止进出南卡罗来纳州三个机场（威尔明顿、默特尔海滩和查尔斯顿）的航班，以进行一项当时不公开的“国家安全工作”。这些航班于星期六下午恢复。

这一气球在1月28日首次进入美国领空，然后在1月30日进入加拿大领空。一名美国国防部官员说，气球随后在1月31日再次进入美国领空。它越过美国陆地后，就再也没有返回公开水域，这使得击落变得困难。

美国官员直到2月2日才公开披露这一气球在美国上空出现。

一名美国官员说，华盛顿称这是对美国主权的“明显侵犯”，并在星期六（2月4日）向中国通报了这次击落事件。美国国防部长奥斯汀首先宣布了这次击落事件，称中国正在使用这一气球“试图监视美国大陆的战略地点”。

一名目睹击落过程的路透社摄影师说，一股气流从一架喷气机中喷出，击中了气球，但没有发生爆炸。这名摄影师说，气球随后开始下降。

美国国务卿布林肯因为这起事件推迟了本周的访华之行。