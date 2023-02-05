马国前首相依斯迈沙比里：原有意提早退出政坛

（早报讯）马来西亚前首相依斯迈沙比里说，他原本打算在第14届大选后退出政坛，然而因为国阵倒台及后来发生喜来登政变引发的一系列政治动荡，打乱了他的计划。

据《东方日报》引述《每日新闻》报道，依斯迈沙比里接受采访时说，他原本计划，若在第14届全国大选胜出后继续担任部长，直到国会议员任期届满就退出政坛，但国阵却在那场大选中倒台。

沙比里也是彭亨百乐国会议员，他于2021年8月20日被任命为第九任首相，取代当时的丹斯里慕尤丁。

巫统在第15届大选表现不佳后便出现内部矛盾，依斯迈沙比里被视为与巫统最高领导层不同调。

依斯迈沙比里说，去年的全国大选，是他参与的最后一次大选。“其实，我本来打算在第14届全国大选后休息一下，但命运的安排，让我当上首相。”

对于巫统日后发展，他坦言，巫统在连续两次大选失利后，支持率正在下滑。“为了保住一派而打倒另一派，这只会导致动荡，支持者越来越少，而这就是我对巫统未来的担忧。想要加入巫统的人越来越少，而现有党员也正在离开。也许（巫统内部）目前可以说是和平的，因为已经没有了反对派，但支持正在消失。”

关于巫统主席和署理主席的职位不开放竞选的看法，依斯迈沙比里说，他尊重大多数代表在巫统代表大会上的决定。“到目前为止，我尊重巫统代表大会中的决定，除非社团注册局另有决定。若社团注册局做出不同的决定，我们将在时机成熟时做出决定。”

他说，他已得知社团注册局已经回应两名巫统党员的投诉，并正对此事展开调查。

依斯迈沙比里补充，对于竞选党内二高职不感到兴趣。“对我来说，如果要争夺，你不能有很多人，一个职位（顶多）三到四个人，这也没有任何意义，只会导致巫统分裂，所以我说我们必须先看看党的决定是否有竞争。”

他强调，他从未质疑巫统最高理事会，革除数名党内领导人党籍的决定，也从未将此行为称为“非法”。“我只是质疑这个（革除党籍）过程，因为它不符合党章中的程序和法律规定。”