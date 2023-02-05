巴基斯坦前总统穆沙拉夫病逝 享年79岁

（早报讯）巴基斯坦前总统穆沙拉夫因长期患病在迪拜一家医院去世，享年79岁。

路透社引述巴基斯坦媒体星期天（2月5日）报道，身为四星将军的穆沙拉夫（Pervez Musharraf）在1999年不流血的政变中夺取政权后统治了巴基斯坦近十年，他监督了经济的快速增长，并试图在这个保守的穆斯林国家引入社会自由主义价值观。

穆沙拉夫多年来享有强大的支持，他最大的威胁是卡伊达（Al- Qaeda）和其他激进的伊斯兰主义者，他们至少三次试图杀死他。但是，他强硬地使用军队来平息异议，以及继续支持美国打击卡伊达和阿富汗塔利班，最终导致他下台。

穆沙拉夫1943年出生于新德里，四岁时，他的父母加入了穆斯林向新成立的巴基斯坦国的大规模逃亡。他18岁参军，后来领导一支精锐的突击队，然后升为突击队队长。他通过赶走当时的总理谢里夫（Nawaz Sharif）而掌权。谢里夫曾试图解雇他，因为他批准入侵印度控制的克什米尔地区的行动，使巴基斯坦和印度处于战争边缘。

在执政的最初几年，穆沙拉夫因改革主义而在国际上赢得了赞誉，他推动保护妇女权利的立法，并首次允许私营新闻频道运营。他喜欢雪茄和进口威士忌，并呼吁穆斯林采取“开明节制”的生活方式。

在穆沙拉夫领导下，外国投资蓬勃发展，巴基斯坦的年经济增长率高达7.5%。根据世界银行的数据，这仍然是近30年来的最高水平。然而，他担任总统的晚年却因日益专制的统治而蒙上阴影。2006年，穆沙拉夫下令采取军事行动，杀害了俾路支省的一名部落首领，为武装叛乱奠定基础，这种叛乱一直持续到今天。

2008年，巴基斯坦举行了11年来的首次民主选举。穆沙拉夫的政党败选，面对议会的弹劾，他辞去总统职务，逃到伦敦。他于2013年回到巴基斯坦，竞选议会席位，但立即被取消资格。他在2016年获准离开，前往迪拜。

2019年，巴基斯坦法院因2007年实施紧急状态规则而缺席判处他死刑，但判决后来被推翻。