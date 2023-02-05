亚洲首富阿达尼的印度神话破灭 卖空力量围攻 1080亿美元市值蒸发

（早报讯）来自印度的亚洲首富、阿达尼集团（Adani Group）主席阿达尼（Gautam Adani）最近像是流着鲜血的鲸鱼，被饥饿鲨鱼般的市场卖空力量围剿。

到底发生了什么事？鲸鱼为什么会受伤？本文就简短的把整个事件的来龙去脉点出来。

●从今年1月24日开始，在短短的10天内，阿达尼集团市值缩水了惊人的1080亿美元（约1430亿新元）。

●因为就在这一天，纽约的Hindenburg Research发表了一份调查报告，指阿达尼创建的“阿达尼集团”企业帝国，不仅操纵自家股票，还涉及会计欺诈行为。Hindenburg Research是一家专注于卖空的投资研究公司。

●报告发布期间，阿达尼集团旗下的旗舰挂牌公司阿达尼企业（Adani Enterprise），也正在为筹集24亿美元资金而发行新股，也就是所谓的“后续公开发售”（Follow-On Public Offer，简称：FPO）。

●市场对阿达尼企业发行新股原本是没有什么兴趣的。再加上Hindenburg Research的一连串指责，这个售股计划更是反应冷淡。而阿达尼企业的股价也在这期间猛挫将近60％。

●阿达尼集团对Hindenburg Research的负面报道做出了长达413页的回应。但是Hindenburg Research表明，这个回应并没有针对有关的会计欺诈行为的关键指控做合理的解释。

●阿达尼企业的“后续公开发售”计划最终被冷藏，反映出阿达尼集团所作出的反驳未能让投资者放心。

这家Hindenburg Research规模虽小，但在美国卖空机构当中知名度很高。它的指责再次引发了市场投资者对阿达尼集团公司治理的疑虑。无论它的报告的各个指责最终是否属实，这个近100页的报告肯定已经广泛地削弱投资者对印度，以及对印度监管框架的信心。

Hindenburg Research在它的报告中说，阿达尼集团利用离岸的空壳公司进行洗钱，并从集团的上市公司中抽取资金。

Hindenburg Research将阿达尼集团的迅速崛起描述为“企业界史上最大的骗局”。尽管过去许多年在印度投资阶层和媒体中一直流传着许多类似的“窃窃私语”，而这次的事件则是“赤裸裸”的把这些“窃窃私语”摊开来，引发了一场印度商界的信任危机。

至截稿为止，阿达尼仍无法完全回应和解释所有对他集团的指控。现在瑞士信贷已不接受阿达尼的债券作为抵押品，挪威石油基金也削减在阿达尼的股份，这一连串的连锁效应一个接一个冲来。许多市场分析师纷纷在各个平台预测，短期内市场预料会出现有组织的卖空攻击，再次对准阿达尼企业。

阿达尼集团在回应中说，Hindenburg Research的行为“就像是在法律规定的范围内，有计划的证券欺诈案”。而另一厢的Hindenburg Research则拒绝就它是否有对阿达尼企业股票卖空之事置评。

到目前为止，印度有关当局仍视裸卖空（naked shorting），也就是卖方未在结算期内交付股票，为非法的交易。在印度，所有投资者都必须负起在结算时交付卖空股票的责任。所以Hindenburg Research如果真有卖空阿达尼企业的股票，它又是怎样在“神不知鬼不觉”的情况下做到的？印度股市又还有什么漏洞？

整个事件的中心人物，也就是这名60岁的阿达尼，他自己在过去几十年来一直都与印度总理莫迪（Narendra Modi）有着密切的关系。他旗下的业务，如投资机场、发电厂和数据中心等资本密集型项目，这些都是莫迪发展印度的核心计划。

原本在人们眼里，阿达尼这位大亨是将自己的商业利益与莫迪的发展目标结合起来，在印度缺乏资源或能力的领域出手扶持，帮助创造数以千计的就业机会，是国家的商业英雄，但是现在这个“地位”似乎开始动摇了。

另一方面，在中国政府近期对企业的打压，以及反复无常的防疫封锁政策等，已经让不少国际投资者开始对中国保持谨慎，继而转到印度扩张业务以对冲它们在中国的风险敞口。科技巨头苹果（Apple）和汇丰控股（HSBC Holdings）等银行就是很好的例子。可是阿达尼事件却在这个关键时刻爆发，这是否又会对印度发展造成挫折呢？

在2月1日深夜，阿达尼就发布视频重申，虽然决定放弃“后续公开发售”计划，他的公司基本面还是强劲的，资产负债表也是健康的。当时他是穿着传统的印度服装。在结束讲话时，阿达尼也用了“Jai Hind”两个词完结演讲，意思就是“印度胜利”。看来现在阿达尼的主要防守策略，就是将他的企业集团的命运与印度这个亚洲第三大经济体的命运紧紧地绑在一起。