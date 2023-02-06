华尔街现在最热门话题：人工智能ChatGPT

（早报讯）还记得脸书母公司Meta Platforms的首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2021年10月间在大事宣布脸书的愿景时，如何把元宇宙的概念呈现出来，而为整个股市掀起一阵元宇宙热潮吗？

今时今日，元宇宙热潮已经被科技巨头微软（Microsoft）带动的人工智能（AI）风潮给盖过了。今天若说人工智能的ChatGPT席卷了股市不算夸张。微软推动的是一种以OpenAI为基础的ChatGPT。这个聊天人工智能（chatbot）是在去年11月推出，在互联网上广受欢迎。

这个人工智能风潮也把原本处在二、三线的科技股也带动起来。像人工智能制造商C3.ai的股票今年迄今已飙升超过133％，它的客户就包括美国银行、壳牌和3M。

其他与人工智能有关系的小盘股，例如在医疗保健、政府和制造业提供服务的BigBear.ai，股价在今年迄今也上涨了610％以上。人工智能语音公司SoundHound也在1月下旬也开始上涨，今年迄今股价上涨约115％。

今年1月底，Meta Platforms也与纽约数码媒体BuzzFeed合作，以便吸引更多创作者到脸书和Instagram。而BuzzFeed就是利用ChatGPT的OpenAI来管理平台内容的。BuzzFeed开年至今也上涨超过193％。

在2月1日，Meta Platforms扎克伯格在季度业绩线上会议中就说，脸书正在“部署人工智能工具来帮助旗下的工程师提高工作效率。”

IBM首席执行官克里希纳（Arvind Krishna）也在最近的业绩报告线上会议说：“人工智能预料到2030年将为全球经济贡献16万亿美元。”

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）最近就公开说，现在投资者应该关注各个公司是如何利用人工智能来发展自己的业务。

她说：“人工智能将实现我们历史上最大规模的生产力提升。我们认为，生产率的提高的幅度将会是令人震惊的。那些没有足够快地接受这一点的公司可能会失去竞争力。”

人工智能这股热潮是否能够持续，是否真的会是今后科技的一大支柱，还是最终会像元宇宙般热潮消减，屈居幕后，我们拭目以待吧。