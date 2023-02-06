马国内阁批准吉隆坡梳邦机场改造计划 吸引高端旅客

（早报讯）马来西亚内阁已经批准让吉隆坡梳邦机场升级换代的改造计划（SARP），准备将这个曾是马国最重要的国际机场打造成类似伦敦希思罗机场的首都市中心机场，并着重吸引高端旅客。

马国交通部长陆兆福星期一（2月6日）巡视梳邦机场后告诉媒体，计划并非为了让梳邦机场取代吉隆坡国际机场，因为梳邦机场改造升级后将着重吸引商务舱和头等舱的乘客。

他透露，梳邦机场改造计划是个策略转型计划，准备将梳邦机场转型成亚太区最受欢迎航空枢纽。这个计划经过历任政府多年研究后，马国机场控股公司（MAHB）2月2日正式将计划提交内阁，内阁仔细研究后决定批准。

他说，改造计划包括让梳邦机场成为航空枢纽、维修保养及运营中心、研究及发展中心、一般航空运营、公务航空运营、城市空中营运，以及区域商业航空运营。

陆兆福说，当局将为梳邦机场重新引入空客A320、波音737及其他类似的窄体客机，以及用作货机的窄体客机。“梳邦机场位于马国首都市中心的战略地点，我们的目标市场是商务舱和头等舱乘客。”

他指出，改造计划将让梳邦机场成为乘客量每年达800万人次的区域航空枢纽，并为马国民众创造上千个工作机会。但他强调，改造计划并不是要取代吉隆坡国际机场（KLIA），因为吉隆坡国际机场早在2019年已达成每年乘客量6000万人次的目标。

梳邦机场曾是亚太地区最繁忙机场之一。但吉隆坡国际机场1998年启用后，梳邦机场就逐渐式微，目前仅供私人飞机、廉价航空和马国空军使用。