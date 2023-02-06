个人电脑销售下滑 戴尔将裁员约6650人

（早报讯）科技公司裁员潮不断，戴尔公司（Dell Technologies）面对个人电脑需求的急剧下降，将裁减约6650个工作岗位。

在彭博社看到的一份备忘录中，戴尔公司联合首席运营官克拉克（Jeff Clarke）写道，公司正经历着“持续侵蚀，前景不明”的市场环境。公司发言人称，这次裁员约占戴尔全球员工的5%。

在经历了大流行时代的个人电脑热潮之后，戴尔和其他硬件制造商的需求下降。国际数据公司（IDC）说，初步数据显示，2022年第四季度个人电脑出货量大幅下降。根据IDC的数据，在主要公司中，戴尔的下降幅度最大，与2021年同期相比下降37%。戴尔约有55%的收入来自个人电脑。

克拉克在备忘录中告诉员工，以前的成本削减措施，包括暂停招聘和限制旅行，已经不足够。发言人说，部门重组和裁员被视为提高效率的一个机会。

近几个月来，裁员问题一直困扰着科技行业，包括戴尔的许多同行和竞争对手。同样受个人电脑市场影响的惠普公司（HP Inc）在11月宣布裁减多达6000名员工。思科系统公司（Cisco Systems）和国际商业机器公司（IBM）分别说，他们将裁减约4000名员工。根据咨询公司Challenger，Gray & Christmas的数据，科技行业在2022年宣布裁员9万7171人，与前一年相比增长649%。

戴尔公司总部位于美国得克萨斯州朗德罗克市，裁员后的员工人数将是至少六年来的最低水平，比2020年1月减少约1万9000名员工。根据2022年3月的一份文件，戴尔公司只有约三分之一的员工是在美国工作。