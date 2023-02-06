周一美市盘前退低 重点谈微软全面进攻人工智能

星期一（2月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（2月6日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌36.00点或0.87％，报4100.50点；纳斯达克100指数期货也下跌131.00点或1.04％，报12442.40点；道琼斯指数期货则退低244.50点，报33681.50点。

美国主要股指上星期五（3日）收低。美国出人意料的强劲就业数据，让投资者又再次担心联储局会重新选择激进加息行动。各重量级公司的业绩报告又是喜忧参半，也无法真正给股市带动力量。

标准与普尔500指数上星期五下跌43.28点，闭市报4136.48点。重量级的道琼斯指数则跌127.93点，闭市报33926.01点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.79％或229.78点，以12573.36点收市。

美国股市上星期五的交易继续保持活跃，交易所的总成交量是128亿股，比过去20天的119亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）星期一宣布提高它在美国的Model Y休闲电动车售价，带动特斯拉股价在星期一晚上盘前上升1.39美元，截稿时报191.37美元。

市场盛传，著名激进投资者科恩（Ryan Cohen）持有零售商Nordstrom的大量股份，刺激Nordstrom股价上星期五飙升近25％。不过，该股星期一晚上盘前退低0.65美元，截稿时报25.73美元。

市场分析师普遍预测，社交媒体平台Pinterest Inc星期一收盘后发布的季度每股盈利0.27美元，营业额则会有8亿8644万美元。Pinterest股价在星期一晚上盘前下跌0.43美元，截稿时报27.05美元。

下文我们来看看为什么市场分析师认为，微软（Microsoft）的搜索引擎Bing未来有机会取代谷歌。星期一晚上盘前该股下跌2.47美元，截稿时报255.88美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Opendoor Technologies、Newmont Corp、苹果（Apple）和C3.ai。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

许多市场分析师认为，如果微软能够将ChatGPT纳入Bing搜索引擎，这会让微软在与其他大型科技竞争时有很大的优势。（法新社）

微软（Microsoft）（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

（早报讯）若说ChatGPT如今席卷了股市也不算夸张，而带动这股人工智能（AI）风潮的就是科技巨头微软。微软在较早前就正式宣布，它将在ChatGPT的创建者OpenAI，投资总额达100亿美元的庞大资金，作为公司接下来多年投资策略的一部分。

其实微软早在2019年就已经提供OpenAI总数10亿美元的财务支持。之后，微软又在2020年在OpenAI再另外投入20亿美元。

微软最近也推出一个使用OpenAI技术的Teams Premium服务。这个Teams Premium是建立在微软原本的Teams会议软件的基础上的。除了让人工智能加强软件配套服务之外，市场消息也盛传，微软甚至还想让它的搜索引擎Bing也注入ChatGPT，让原本流量差强人意的Bing搜索引擎再次出击。

许多市场分析师认为，如果微软能够将ChatGPT纳入Bing搜索引擎，这会让微软在与其他大型科技竞争时有很大的优势，对于提振微软的股价更是有帮助。

在过去一个月里，微软股价已上涨将近15％左右。不过，今年较迟时候可能降息的整体市况，也很大程度上帮助许多数科技股开年后走势偏高。

D.A.戴维森（D.A. Davidson）分析师卢里亚（Gil Luria）在一份研究报告中就说：“微软对OpenAI的投资将会被市场转化为‘仍未被充分反映’的显著优势。从长远来看，将ChatGPT整合到Bing中，甚至可能会为微软提供十年一次的难得机会，甚至还可能是取代谷歌搜索主导地位的黄金机会。”

ChatGPT是一个使用人工智能编写文字的强大工具。它能够在创建内容时，搜索网络以寻找资料丰富的内容。由于ChatGPT是以人工智能为基础，它也会随着时间的推移而自行改进。

许多分析师也在各个平台指出，有了ChatGPT的优势，沉积多年的微软终于能够与谷歌、亚马逊和苹果等主要科技巨头同台竞争。

在Tipranks的28名分析师中，有24名分析师给予微软股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是276.32美元。