为纾缓新柔长堤拥堵 马国增设空罗厘专用道

（早报讯）马来西亚政府为纾缓新柔长堤交通拥堵的问题，决定在新山关卡增设一条空罗厘专用道，并考虑增加25条电单车通关车道。当局也将在入境大厅增设两台行李扫描器，提高处理旅客入境的效率。

财政部副部长阿末马斯兰星期一（2月6日）巡视新山关卡后告诉媒体，这些措施都是政府针对新柔长堤拥堵问题的中期与短期解决方案。

他说，目前新山关卡仅有一条空车罗厘车道，为了提高罗厘通关的效率，当局已经增加一条空罗厘车道。“新马第二通道关卡方面，我们也计划新开设一条空罗厘专用通道，因为那里目前没有这样的专用车道，所以影响罗厘的通关速度。”

他也说，柔佛州政府建议将新山关卡的电单车通关车道从目前的50条增至75条，财政部同意将这项建议带到国家财政预算案办公室讨论。

至于增加电单车通关车道的费用，阿末马斯兰透露，当局尚未评估所需费用，但柔佛州政府已要求财政部拨款260万令吉（约80万新元）用于提升电单车通道的相关设施。他指出，当局也会缩小现有柜台，以腾出空间建设电单车道，这将降低原本所需费用。

他透露，新山关卡内目前只有一台旅客行李扫描器，当局接下来将耗资100万令吉（约31万新元）增设两台行李扫描器。他说，若一切顺利，两台新的行李扫描器预计今年6月就能投入运作。