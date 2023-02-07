联合国：朝鲜加密货币盗窃在2022年破纪录

（早报讯）联合国指出，朝鲜在2022年窃取的加密货币资产比以往任何一年都多，黑客袭击多以外国航空航天和国防公司的网络为目标。

路透社引述一份目前尚保密的报告报道，朝鲜使用越来越复杂的网络技术来侵入数码金融交易的网络，并窃取具有潜在价值的信息，包括武器计划。

一个独立的制裁监督员准备把这份报告递交联合国安全理事会朝鲜制裁委员会。监督员此前曾指责朝鲜利用网络攻击为其核计划和导弹计划提供资金。

报告定星期五（2月10日）提交给由15个成员组成的朝鲜制裁委员会。监察员在他们的报告中写道：“2022年，朝鲜黑客窃取的加密货币资产价值比以往任何一年都高。”报告引用的信息来自联合国成员和网络安全信息公司。

制裁监督员说，韩国估计与朝鲜有联系的黑客在2022年窃取了价值6亿3000万美元（8亿3418万新元）的加密货币资产；而一家网络安全公司估计，朝鲜的网络犯罪让它窃取了价值10亿美元以上的网络货币。

报告称：“最近几个月加密货币美元价值的变化可能影响了这些估计，但两者都表明，2022年是朝鲜虚拟资产盗窃破纪录的一年。”

一家总部位于美国的区块链分析公司上周得出了同样的结论。

联合国报告指出：“网络威胁行为者使用的技术变得更加复杂，从而使追踪被盗资金更加困难。”

外交官说，该报告将于本月晚些时候或下月初公开发布。

朝鲜此前否认它涉及黑客攻击或其他网络攻击。