土叙地震死亡人数增至4365人 国际救援队陆续抵达

（早报讯）土耳其和叙利亚的救援人员在星期二（2月7日）寒冷的凌晨徒手挖掘，在强震中倒塌的数千座建筑物的废墟中寻找幸存者。

法新社报道，在土耳其和叙利亚边境附近发生强烈地震后，两国确认的死亡人数已飙升到至少4365人，其中最强地震的震级为7.8级。

土耳其和叙利亚的救灾小组报告称，多个城市的5600多座建筑物已夷为平地，其中包括许多多层公寓楼，在第一次地震发生时，这些公寓楼里住满了熟睡的居民。

在土耳其东南部城市卡拉曼马拉斯（Kahramanmaras），23岁的记者梅丽莎·萨勒曼（Melisa Salman）说：“那是我们第一次经历这样的事情。”

土耳其救援机构AFAD星期二说，仅土耳其就有2921人死亡，这使得确认的死者数目达到4365人。

死亡人数或多达2万 国际组织回应土耳其救援请求

人们担心死亡人数会一直上升，世界卫生组织官员估计，可能有多达2万人死亡。

灾情发生后，联合国各机构和世界多国与地区启动紧急援助，包括向仍埋在废墟下的群众提供救生援助等。

中国新闻社报道，联合国人道协调厅星期一（6日）下午发布情况概述称，这次大地震时值隆冬之际。位于震中附近的土耳其南部城市加济安泰普（Gaziantep）受到严重破坏，这座城市也是联合国向叙利亚北部输送援助的重要枢纽。

在土耳其正式请求国际援助后，联合国儿童基金会确认已准备好提供应急反应。联合国移民组织传达了同样的讯息，并表示位于加济安泰普的仓库已准备好非粮食物品和基本救济品，待以部署。

联合国灾害评估和协调小组的增援专家小组也表示，他们已准备好部署。联合国驻土耳其系统称，时刻准备提供协助。

联合国难民署驻叙利亚办事处说，难民署正在积极协调与联合国各机构以及其他人道主义者的应对措施，以向叙利亚有需要的群众提供援助和支持。

世界卫生组织总干事谭德塞说，世卫组织的紧急医疗队已获得准许，能够向受伤群众和最脆弱人群提供关键的护理。

联合国秘书长古特雷斯发表声明说：“我们的团队在实地评估需求并提供援助。”