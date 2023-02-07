美国股市科技股迎来20几年来最强开盘月

（早报讯）全球股市今年开年迎来了二十几年来最好的开盘月。以科技股为主的纳斯达克指数更是表现强劲，今年1月就飙升了10.68％，创下自2001年以来最大的1月份百分比涨幅，也是全球主要股市涨幅最显著的指数。

在美市市值超过500亿美元的巨无霸当中，今年1月的大赢家要算是互联网零售商Shopify，单单在1月份就回弹了41.95％，排在其后的是电动车巨头特斯拉（Tesla），股价涨幅达40.62％。

当然，紧接着在2月1日之后，脸书母公司Meta Platforms也对业务前景做出乐观预测，还宣布要在今年内额外回购总额达400亿美元的自家股票，在短短的几天内冲高约25％。

另外，中国今年开放之后，在美市挂牌的中概股如：阿里巴巴、网易和拼多多等开年后也有不错的表现。

这个强劲的表现似乎是在为2023年的大牛市奠定基础。但是美国联邦储备局时而鹰派，时而鸽派的言论，让投资者对股市即开心，又有点胆战心惊。

在线交易和投资银行Saxo大中华区财富管理主管石健明接受《联合早报》专访时说：“尽管最近出现了基本面的飙升，但是高增长科技股相信仍会面临逆风。在最近的业绩报告季节里，许多企业的盈利率都被压缩。美国科技股五大天王‘FAAMG’利润与2021年第四季相比，平均下降了37％。而且从宏观角度来看，我们认为利率将在更长时间内保持在较高水平，这对科技公司来说将是一个挑战。”

虽然如此，以目前市况来看，美国科技行业的积极势头依然存在。脸书母公司Meta Platforms就是一个很好的例子。石健明说，虽然该公司因为重组成本造成盈利不太理想，但是股价仍走高。投资者似乎决定忽视公司的业绩表现，转而关注公司在元宇宙的计划和它400亿美元的股票回购计划。

石健明说：“我们在2023年看到的最强劲的市场催化剂，会继续是中国的重新开放。重点是亚洲股票，尤其是香港和中国股票，我们认为这些股票在2023年会有上涨空间。”

石健明偏向看好科技和消费类股票有三个原因：

一、中国股票的估值相对于美国股票仍有38％折价。MSCI中国的本益比是13.7倍，而标准与普尔500的本益比则是22倍。

二、中国农历新年的消费数据似乎显示中国经济正在迅速复苏。中国主要移动支付平台微信支付和支付宝交易额同比增长约20％。食品、旅游和娱乐业务数据似乎也都恢复到2019年（疫情前）的水平。

三、中国政府最近更新的新政策将对私营企业更友善，尤其是之前因政策逆风而遭受重创的科技类企业。

以此类推，在美国股市挂牌的中概股似乎应该也会有一点看头。

华侨证券交易策略师黄国标在受访时，对股市可预见的未来看好。他说：“联储局今年2月2日加息25个基点，也是自2022年3月以来的最低加息幅度。根据美国利率期货目前的预测，利息也可能会在2023年7月26日之前下降。”

不仅如此，从开年至2月2日，以科技股为主的纳斯达克指数已恢复了17.46％。虽然明显复苏，黄国标认为与过去10年相比，不论是本益比或是账面价值，现在的股价还是有很大的“折扣”的。

黄国标说：“联储局发出比预期更鸽派的信息，其他央行可能也会效仿。然而，全球市场仍面对俄乌战争、通胀高涨、中美关系紧张等宏观经济不确定因素。拥有高现金流的公司，以及从事必需消费品的行业的公司可能会在不确定的大环境中受到投资者的青睐。”

黄国标也说：“房地产投资信托基金等利率敏感行业可能表现也会不错，因为未来较低的利率，意味着可变利率债务的风险敞口已经较小了。”

美国最近刚刚发布的就业报告显示就业率仍处在高峰，这是否意味着利率还会继续增加，又或是经济韧性强，经济软着陆的概率大？股市的强劲走势是否会后劲不足，投资者的看涨梦想是否实现，还真有待观察。