澳新重视对华合作 但也将直言与中方的分歧

（早报讯）澳大利亚和新西兰星期二（2月7日）在联合总理新闻发布会就两国与中国的关系发言，这是两国加强与最大贸易伙伴的关系的最新迹象。

路透社报道，两国领导人在堪培拉举行的会议上讨论了气候变化、安全、移民和经济问题，这是自阿德恩于1月辞去新西兰总理职务以来，两国的首次首脑会议。

彭博社报道，新西兰新任总理希普金斯表明，他不会在有必要批评中国时退缩。这位新领导人正努力与新西兰最大贸易伙伴平衡经济和外交关系。

于1月底宣誓就任总理的希普金斯星期二展开澳大利亚访问行程，会见澳总理阿尔巴尼斯。

在堪培拉举行的新闻发布会上，希普金斯指出，中国是新西兰“非常重要”的贸易伙伴，但补充说，在某些领域，两国政府“有时会意见分歧”。他说：“一旦出现这种情况，我们将继续表达与中国的分歧。”

阿尔巴尼斯赞同希普金斯的说法，称澳大利亚将在“我们能够做到的地方”与中国合作，但在“我们必须表达不同意见的地方”也说出来。“我们将致力于维护国家利益。”

阿尔巴尼斯提及，他对贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）与中国外长星期一（6日）举行的“富有成效”的视频会议感到高兴，会上商定法雷尔将很快前往北京访问。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，远超澳大利亚和美国。近年来，新西兰政府一直在努力平衡盟友围绕中国政府的安全顾虑与自身的重大经济利益。

希普金斯早些时候曾说，在10月新西兰大选前，对中国的访问是他的首要任务之一。

至于新西兰是否会加入澳英美2021年达成的三边安全伙伴关系（AUKUS），希普金斯说，新西兰政府的立场与阿德恩时期相比没有变化。

“澳大利亚、美国和英国是新西兰极为重要的安全伙伴，”他说。“但我们的无核政策没有改变。”