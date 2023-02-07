安华：我曾与阿末扎希激烈争吵

（早报讯）马来西亚首相安华透露，他曾与副首相阿末扎希等内阁成员激烈争吵，但这不影响内阁运作。

安华星期二（2月7日）在首相署常月集会对台下数百名高级公务员说：“我的（内阁）同事来自不同的领域和背景，因此有思维上的激荡和争辩。（我们）曾激烈争吵，尤其是与站在我右边的副首相（阿末扎希）。庆幸的是，大家最后的想法和决心是一致的，这是不可否认的事实。”

此话一出，台上和台下都传来笑声。站在安华两侧的阿末扎希与法迪拉两位副首相原本一脸严肃的聆听安华演说，他们听到安华这段发言后都不禁莞尔。

此外，安华将星期二的首相署常月集会改在布城的第10区的斯里恩顿礼堂举行，打破约24年来的惯例。

布城首相署1999年启用以来，首相署常月集会都在首相署广场举行。这是个露天广场，出席集会的高级公务员经常得顶着烈日聆听演说。

安华1月16日主持了一月份的首相署常月集会后，就决定将集会地点改在室内。他当时说，他看到首相署官员必须在烈日下聆听他演讲，令他非常同情。

安华当时说，他曾多次询问政府首席秘书莫哈末祖基，是否每次都必须在烈日下举行常月集会。“这个集会必须在烈日下举行吗？没有其他选择吗？不能在阴凉地方举行吗？当我说得太久时，我会内疚，因为太热了。”