周二美市盘前小幅波动 重点谈美国肉类巨头泰森食品业绩

星期二（2月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（2月7日）小幅波动。市场投资者正等待联储局主席鲍威尔星期二较迟时候，在华盛顿经济俱乐部发表的谈话，希望能够从中了解联储局对上星期五（3日）强劲的就业数据的看法和态度。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起2.00点或0.05％，报4113.10点；纳斯达克100指数期货起21.80点或0.17％，报12486.30点；道琼斯指数期货则退低22.30点，报33868.70点。

市场投资者担心联储局可能需要更长的时间才会开始降息，导致美国股市星期一（6日）收低。

标准与普尔500指数星期一下跌25.40点，闭市报4111.08点。重量级的道琼斯指数则跌34.99点，闭市报33891.02点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.87％或108.85点，以12464.51点收市。

美国股市星期一的交易一般，交易所的总成交量是111亿7000万股，比过去20天的118亿5800万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

与人工智能ChatGPT相关的股票在星期二盘前交易继续火红。百度股价飙升超过14％，SoundHound AI的股价也上扬超过15％，C3.ai股价则上升将近4％。

波音（Boeing）星期一证实，该集团计划今年通过缩减人手和裁员的方式，减少2000名员工。这些员工主要是来自财务和人力资源部门。波音股价在星期二盘前上升2.73美元，截稿时报209.54美元。

Bed Bath & Beyond计划通过发行优先股和凭单筹集约10亿美元，以便避免走向破产的道路。Bed Bath & Beyond股价在盘前交易中暴跌超过31％，截稿时报4.00美元。

星期二下文我们来看看美国最大的肉类公司泰森食品（Tyson Foods）的最新季度业绩。星期二盘前该股下跌0.14美元，截稿时报60.94美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、C3.ai Inc、英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft）和Chegg Inc。截稿时，除了Chegg Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

整个市场的鸡肉产量一直在回弹，因此像泰森食品等垂直整合型的食品公司的供应量一直在增加，盈利率也就跟着下降。（彭博社）

泰森食品（Tyson Foods）（纽约证券交易所代码：TSN）

（早报讯）美国通货膨胀导致消费者购买的鸡肉、牛肉和猪肉减少，市场的供应量突然飙升，连带打击到美国最大的肉类公司泰森食品公司截至12月底的本财年第一季度业绩。

根据泰森食品星期一在开盘前发布的业绩报告，该公司季度营业额是132亿6000万美元，比彭博社搜集到的135亿2000万美元市场分析师平均预测来得低。

尽管如此，泰森食品仍认为公司本财年还是能够达到创纪录营业额，也就是年营业额在550亿美元至570亿美元之间。泰森食品首席执行官唐尼金（Donnie King）预测公司的2023财年下半年的业绩会改善。

在调整后，本季度的每股盈利是0.85美元，或按GAAP计算则是每股盈利0.88美元。不论按哪个计算法，这个表现均比彭博社搜集的分析师平均预测的每股1.33美元来得逊色许多。

因为业绩不达标，在股市星期一开盘后，泰森食品股价即刻节节败退。单是在首个钟头就下挫了5.70％。在午盘后，该股价才稍微收回一点失地，但全日仍下跌2.95美元或4.61％，闭市报61.08美元。

泰森食品说，部分肉类的价格已从去年的创纪录水平下跌，而且库存增长速度也超过预期。唐尼金说：“从去年11月到现在，市场对新鲜鸡肉没有显著的需求。本财年第二季度的情况相信会比第一季度疲软。”

整个市场的鸡肉产量一直在回弹，因此像泰森食品等垂直整合型的食品公司的肌肉供应量一直在增加，盈利率也就因此下降。但是，牛肉和猪肉的供应却趋向紧迫，使泰森食品必须支付更多成本取得所要的货量。本财年第一季度猪肉的营运盈利率就从2022年同比的10％下降至负数1.4％。

在牛肉方面，因为美国国内需求疲软，以及活牛成本上升，这部分业务的季度盈利率则从同比的19％降至3.5％。

在食品供应链逐渐复苏之际，去年陆续创新高的肉类价格也开始缓解，因此在Tipranks的六名分析师当中，没有分析师给予泰森食品股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是64.00美元。