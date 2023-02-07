英国首相宣布小规模改组内阁

（早报讯）英国首相苏纳克星期二（2月7日）宣布小规模改组内阁，并将部分政府部门拆分重组，以更好履行刺激经济的承诺，在预计明年举行的大选前，改变保守党的形象。

路透社报道，苏纳克成立了一个新的能源安全和净零部门，由部长沙普斯（Grant Shapps）领导，还有其他三个部门，其中一个部门侧重科学和创新。

英国正面临长期的两位数通货膨胀和停滞期，能源成本飙升使这情况进一步恶化，而身为前财政部长的苏纳克希望带领国家经济度过这段艰难时期。

此外，苏纳克为了证明英国可通过与国际伙伴发展新的贸易关系来获得脱离欧盟的好处，而面临着压力。

苏纳克发推文说：“政府须深思哪一些是应为英国人民优先处理的事项，并为他们提供服务。”

贸易部长巴德诺克（Kemi Badenoch）被赋予了包括商业和贸易在内的更多职责。前文化部长多内兰（Michelle Donelan）被任命为科学、创新和技术部部长，而前住房部长弗雷泽（Lucy Frazer）担任文化、媒体和体育部的新职务。

前贸易部长、曾经是保守党的执行者的汉兹（Greg Hands）被任命为党主席，取代最近被解职的扎哈维（Nadhim Zahawi）。扎哈维1月底因没有申报税务机构对他的调查，严重违反部长守则遭解职。

苏纳克去年10月就任英国首相，领导班子多名成员近期都出了问题。反对党和部分保守党成员正要求英国副首相拉布辞职，他因涉嫌霸凌行为正在接受调查。

多项民意调查结果显示，保守党目前支持率落后于主要反对党工党约20个百分点。