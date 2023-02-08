美国搜救队8日抵土耳其 24小时轮班搜索生还者

（早报讯）土耳其和叙利亚遭遇毁灭性大地震的第二天，救援人员继续争分夺秒搜索生还者，但酷寒天气增添了搜救难度。

路透社报道，美国国际开发署（USAID）两个搜救队将在星期三（2月8日）早上抵达土耳其，并在土耳其东南部阿德亚曼省（Adiyaman）城市展开重点搜索和救援工作。

USAID灾难响应小组组长艾伦说，两个搜救队各有约80人，他们会带12只搜救犬和重达17万磅的破拆及分离混凝土工具和设备。

运送美国搜救队和设备的美国军机在土耳其南部阿达纳省（Adana）的空军基地降落后，就会立即部署到受灾最严重的城市中心，以拯救尽可能多的人。

艾伦说：“他们会24小时全天候轮班工作，因为在头几天，每一个小时都很重要。”

截至星期二，土耳其和叙利亚的累计死亡人数已超过7800人。

土耳其总统埃尔多安当天宣布10个省份进入紧急状态。据悉，土耳其有将近6000座建筑物在地震中损毁。另据联合国儿童基金会（UNICEF），恐有数千名儿童在地震中遇难。

土耳其副总统奥克泰说，土耳其的死亡人数上升至5894人，另有3万4000多人受伤。另据叙利亚政府和西北部叛军控制地区一搜救服务机构，地震已在叙利亚夺走至少1932条人命。

土耳其南部和叙利亚北部交界处2月6日凌晨4时许发生7.8级大地震，震中位于土耳其南部城市加济安泰普（Gaziantep）附近，九小时后，灾区又经受一次7.7级强震。许多住宅楼和医院在地震中倒塌损毁，大量人员仍被困在瓦砾堆下。