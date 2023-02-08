拜登强调与中国合作 同时誓言捍卫美国主权

（早报讯）美国总统拜登说，美国将在力所能及的范围与中国进行合作，但美国一定会强力捍卫主权。

彭博社报道，拜登星期二（2月7日）在国会发表国情咨文时说：“为了促进美国的利益并造福世界，我会致力于与中国合作。”

拜登紧接着说：“但千万别搞错：正如我们上周采取的明确行动那样，如果中国威胁到我们的主权，我们一定会采取行动捍卫我们的国家。而且我们做到了。”

美国国防部2月4日把进入美国领空已几天的中国间谍气球击落。中国政府为此向美国驻华大使馆提出严正交涉，批评美国严重冲击和损害双方稳定中美关系的努力和进程。

在拜登预先完成的国情咨文演讲稿中，并没有直接提到中国间谍气球事件，也没有直接谈及美国舆论指气球事件是中国日益广泛与激进的间谍计划的一部分。

气球事件成了美中的外交争端，还迫使美国国务卿布林肯临时推迟原定2月5日到北京的访问。

尽管拜登在演讲中没有太多谈及中国，但他指美国在生产半导体方面“失去了优势”，并提到冠病大流行期间汽车制造商无法取得在海外生产的晶片。

拜登说：“我们决不能再让这种事情发生。”

刚在1月重掌众议院的共和党人力推在与北京打交道时采取强硬路线，在分歧严重的美国国会，这是民主共和两党罕见的一致立场。

拜登在星期二的国会联席会议上，再次提到他去年推动的提振美国半导体发展大计在国会赢得跨党派的支持，他承诺将会推动更多相关立法。

拜登说：“我不会为我们正在投资于使美国强大的计划道歉。投资在美国创新，投资在将定义未来的行业，这些都是中国一心想要称霸的行业。”