美国就中国间谍气球事件 与40国外交官员举行简报会

（早报讯）美国就中国间谍气球事件，与40个国家的外交官和官员举行了简报会。

路透社报道，美国一高级官员星期二（2月7日）透露，副国务卿谢尔曼星期一在华盛顿，向来自40个国家的近150名外交官做了简报说明。美国驻北京大使馆也在星期一和星期二两天，邀请其他国家的外交官到美国大使馆，听取美国对中国间谍气球事件的调查发现。

这名高级政府官员说：“我们希望尽可能让世界上其他可能面对这类行动的国家，掌握更多的有关信息。”

他补充说，国务院也向全球的美国使团发送了中国间谍气球事件的信息，以为美国的盟国和合作伙伴提供这些信息。

《华盛顿邮报》率先报道了谢尔曼为各国外交官提供的简报会。

出席北京简报会的一些外交官透露，美国提供的信息表明气球于1月的最后几天进入美国领空并飞越美国军事基地，不是北京所说的用于气象研究的飞艇，而是一个用于军事目的飞艇。

华盛顿说，这个气球是由中国人民解放军控制的。

一名驻北京的亚洲外交官说：“根据美国的通报，以及我们自己对这类气球的了解，还有中国迄今仍拒绝透露持有气球的公司或实体的这一事实，我们很难相信这是一个民用气象气球。”

中美双方至今各执一词。美国官员指这是间谍气球。中国外交部否认，称气球是一个受西风带影响、偏离预定航线的民用气象科研飞艇。

中国外交部2月3日对气球误入美国领空表示遗憾，美国国防部于4日击落气球后，中国外交部5日再发声明，对美国击落气球表达强烈不满和抗议，指责美国“执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例”。

中国国防部新闻发言人谭克非也就事件发表谈话，称“保留使用必要手段处置类似情况的权利”。