朝鲜建军75周年阅兵式或今晚举行

（早报讯）韩国政府星期三（2月8日）预测，朝鲜当天将在平壤金日成广场举行阅兵仪式，纪念人民军成立75周年。

韩联社报道，此次阅兵式有可能在夜间举行，朝鲜领导人金正恩是否出席阅兵并对韩国和美国发出信息，新型核武是否亮相活动，备受关注。

今年是逢五逢十的特殊年份之一，因此有观点认为，此次阅兵式规模会比较大。

根据韩国统一部消息，金正恩执政以来，朝鲜共举行12次阅兵式，金正恩出席其中的11次活动并发表五次讲话。截至2018年9月（建政70周年），朝鲜通常在上午举行阅兵式，但以2020年10月劳动党成立75周年阅兵式起，已连续四次在晚间举行。

情报部门也认为，朝鲜此次在夜间举办阅兵式的可能性较大。

海外卫星数据提供商从去年底开始观测到平壤金日成广场附近和美林机场等地有大规模人员和设备聚集，疑似筹备阅兵式的迹象。这些地点1月底还出现团体操摆出的“2·8”和“75”等数字造型，似乎为献礼建军节75周年做准备。

此外，美林机场阅兵排练场近日被发现有疑似新型洲际弹道导弹“火星-17”型导弹的物体。美国军事专家预测，此次阅兵会有可携带核弹头的超大型火箭炮、隐形无人机等武器亮相。

韩国北韩大学院大学校长梁茂进分析说，金正恩出席此次阅兵式并发表讲话的可能性较大。此次活动旨在展现朝鲜的国防能力，因此金正恩很可能对韩、对美发出强硬信息。