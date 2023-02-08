土耳其-叙利亚地震死者近万 严寒中救援进度缓慢

（早报讯）叙利亚和土耳其地震造成的死亡人数达9500多人。但如果专家们最担心的事情成为现实，这一数字可能会翻一倍。

视频截图显示，一名男童于2月7日在土耳其哈塔伊（Hatay）废墟中获救。（路透社）

法新社报道，据官方统计，目前，土耳其灾区6957人死亡，在叙利亚为2547人，使总数达到9504人。新华社引述土耳其灾害与应急管理署星期三（2月8日）上午发布的最新消息说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区2月6日发生的强烈地震，已导致土耳其3万8224人受伤。

路透社报道，据叙利亚政府和在反叛分子控制的西北部开展救援行动的救援机构称，已遭受11年战争摧残的叙利亚，确认的死亡人数攀升至2500多个。

在这场7.8级地震发生后的两天两夜里，当地人员组成的救援队伍在低温中工作，在边界两侧的几个城市寻找仍然埋在废墟中的人。

在土耳其，哈塔伊省一家医院外的地上排列着数十名死者的遗体，裹在毯子和床单或者裹尸袋中。

灾区的许多人都在严寒中在汽车里或街上盖着毯子睡觉，对救援尚未到达的怨言越来越多。

土耳其南部城市安塔基亚（Antakya）的64岁居民梅莱克说，她没有看到任何救援队。她问道：“帐篷在哪里，快餐车在哪里？”

她说：“我们没有看到有任何食物的分发，不像我们以前遭遇灾难那样。我们在地震中幸存下来，但我们会因为饥饿或寒冷而死在这里。”

世界卫生组织总干事谭德塞警告，救援成千上万伤者和废墟中人员的时间已经不多了。

新华社引述欧洲-地中海地震中心2月7日消息说，强震发生后的39个小时内，土耳其中部已发生165次有感地震，不过余震频率已开始降低。