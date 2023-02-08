《安倍晋三回忆录》问世 内容谈及习近平等领袖

（早报讯）日本已故前首相安倍晋三的回忆录星期三（2月8日）在日本正式出版，书中提到他在长达八年八个月的首相任期内，与各国领袖之间的对话等内容。

彭博社报道，根据《安倍晋三回忆录》，中国国家主席习近平告诉安倍晋三，如果出生在美国，他可能不会加入共产党，但会成为民主党或共和党的成员。安倍因此分析，习近平是个“强烈的现实主义者”，并认为一个不掌握政治权力的政党没有任何意义。

回忆录在安倍遇刺后的七个月后面世。安倍在担任首相期间，曾与俄罗斯总统普京展开27次会谈。他描述普京表面上看起来冷酷，却是“出奇地友好”，并且喜欢黑色幽默。

《日本经济新闻》报道，安倍提及，美国前总统特朗普并没有身为西方世界领袖的意识，喜欢打长途电话，谈的多是关于打高尔夫球的事情。特朗普曾经打电话给安倍，咨询政策。这些通话有时会持续一个小时或更长时间，而且会离题，安倍觉得累，不得不设法将话题转回外交事务。

中时新闻网引述日本《读卖新闻》日前的报道说，《安倍晋三回忆录》内容为对安倍晋三的长篇采访，由日本读卖新闻社特别编辑委员桥本五郎与社评副委员长尾山宏在安倍卸任首相约一个月后（2020年10月）开始进行采访。采访共计18次，时间跨度约一年，采访时长达36小时。

报道指出，回忆录原计划于2022年初出版，但由于有很多“敏感内容”，当时应安倍本人要求，延期出版。在安倍遇刺身亡后，经其夫人安倍昭惠同意，本书得以问世。

中国通讯社报道，安倍于2006年9月首次出任日本首相，翌年9月以健康为由宣布辞职。他于2012年12月再次出任日本首相，直至2020年8月因健康问题辞职，是连续在职时间最长的日本首相。安倍去年7月8日在奈良县奈良市街头演讲时遭枪击，经抢救后不治身亡，终年67岁。