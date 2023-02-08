游客迅速重返日本 机场人手不足成常态

（早报讯）共同社报道，在访日外国人迅速恢复的情况下，日本机场人手不足成了常态。这是因为冠病疫情期间旅客人数急剧减少，导致许多航空业相关工作人员离职，至今尚未完全回归。

据报道，日本全国机场安检人员减少了逾两成，航空公司也为确保有足够地勤业务人员而绞尽脑汁。由于很多岗位都需要相关资格和经验，恢复正常人手尚需时间。

福冈机场安检承包公司Nishikei人事部股长山中辰也说，机场的安检人员有四成在疫情期间辞职，原本可以运作六个通道的国际线安检处，如今只能开放三四个。他指出：“安检员有的业务需要国家资格，即便录用也无法立即投入一线工作。”

在韩国和东南亚乘客增加的国际线航站楼，行李检查处排起长龙，花30多分钟才能通过的情况，屡见不鲜。国内航线方面，拥挤也变成常态。

日本国土交通部的统计数据显示，2022年9月全国约有5600名安检员，而2020年4月时约有7400人。

与此同时，旅客人数的恢复十分明显。福冈机场接待人数在2020年5月下滑到约14万人次，2022年11月已恢复到约178万人次，相当于疫情前月均的八成左右。

上月底，福冈国际机场公司在机场举行联合招聘会，介绍了搬运行李、给飞机加油等各种工作内容。

全日空航空说，公司正通过重启招聘新人和机场间相互支援，以应对人手短缺。负责地勤作业的JAL Ground Service则正从其他机场调配人手。