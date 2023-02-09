美国称中国气球“舰队”跨越五大洲

（早报讯）美国星期三（2月8日）称，被击落的中国气球是一个跨越五大洲的“舰队”的一部分。北约对气球事件表示关切。

法新社报道，美国国务卿布林肯在谈到这一事件的全球影响时说，美国在评估回收的气球碎片之际，正在向盟国提供数据。“我们已经从华盛顿和通过我们的大使馆与世界上数十个国家分享了信息。”

布林肯与访美的北约秘书长斯托尔滕贝格举行联合新闻发布会。他说：“我们这么做是因为美国并不是这个更广泛计划的唯一目标，这个计划侵犯了五大洲国家的主权。”

白宫新闻秘书让-皮埃尔则在空军一号上对记者说，这些气球是“舰队”的一部分，过去几年来一直在世界各地出现。

一个携带精密设备的巨大白色气球上周穿越美国大陆，美国总统拜登之后命令军方在大西洋东海岸附近将它击落。中国坚持气球只是在进行气象研究，但五角大楼将气球描述为高科技间谍行动。

斯托尔滕贝格说，这起事件表明北约国家需要保护自己。“中国在美国上空的气球证实了中国的一种行为模式，我们看到中国在过去几年中大量投资在新的军事能力。”

他说，中国在欧洲的情报活动有所增加。“他们使用卫星，他们使用网络，正如我们在美国上空看到的那样，也使用气球。所以我们必须保持警惕。”

他还警告称，中国正在从乌克兰的战争中吸取教训。“今天在欧洲发生的事情，明天就可能在亚洲发生。”

《华盛顿邮报》引述美国官员的话报道，中国的监视计划部分是在南部的海南岛上进行的。报道说，这些气球更新了旧技术，被用来监测附近的竞争对手，如日本、印度和台湾的军事资产。