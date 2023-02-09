迪士尼宣布裁员7000人

（早报讯）华特迪士尼集团（Walt Disney Co.）在最近复职的总裁艾格的领导下进行全面重组。公司星期三（2月8日）宣布将裁员7000人，作为节省55亿美元（约72亿新元）成本的一部分，使流媒体业务盈利。

路透社报道，裁员人数估计占迪士尼全球员工总数的3.6%。迪士尼的股票在盘后交易中上涨4.7%，至117.22美元（约155.42新元）。

华特迪士尼集团将采取的措施包括恢复对股东的分红。激进投资者佩尔茨（Nelson Peltz）较早前批评，华特迪士尼集团在流媒体方面的花费过大。总裁艾格承认，随着传统电视的衰落，迪斯尼在获取线上视频客户方面可能过于激进。

华特迪士尼集团将重组为三个部门：一个包括电影、电视和流媒体的娱乐部门；一个以体育为重点的ESPN部门；以及迪士尼公园、体验和产品。

艾格在电话会议上告诉分析人士：“这次重组将使我们的运营更具成本效益和协调性。我们致力于高效运行，特别是在一个具有挑战性的环境中。”他说，流媒体仍然是迪士尼的优先事项。

迪士尼是最新宣布裁员的媒体公司，以应对用户增长放缓和流媒体观众竞争加剧。迪斯尼较早前报告称，迪斯尼+（Disney+）流媒体部门的订阅量首次出现季度性下降，损失超过10亿美元。

迪斯尼说，它计划削减25亿美元的销售和一般行政费用以及其他运营成本，这项工作已经在进行中。另外节省30亿美元的开支将会是削减非体育内容，包括裁员。

这是迪士尼五年来的第三次重组。它在2018年重组业务，以加速流媒体业务的增长，并在2020年再次重组，以进一步刺激流媒体增长。

迪士尼上一次裁员是在冠病大流行的高峰期，它在2020年11月宣布裁员3万2000人，主要是在主题公园。裁员是在2021财年的上半年进行的。