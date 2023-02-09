金正恩出席建军75周年阅兵 新型武器亮相

（早报讯）朝鲜星期三（2月8日）举行阅兵仪式纪念朝鲜人民军成立75周年，朝鲜最高领导人、国务委员会委员长金正恩出席活动。多方相关图片显示，洲际弹道导弹（ICBM）、新型导弹等武器在仪式上亮相。

朝鲜在星期三（8日）晚上8时30分许（新加坡时间当天晚上7时30分）举行阅兵式。据观测，当天约有2万2000人聚集活动。

朝鲜最高领导人、国务委员会委员长金正恩出席纪念朝鲜人民军成立75周年的阅兵仪式。（路透社）

韩联社引述朝中社星期四（9日）发布一组阅兵式图片，包括金正恩戴黑礼帽、穿黑大衣出席活动并检阅方阵的场景。礼帽和大衣是朝鲜已故前最高领导人金日成喜欢穿戴的服饰。图片中，国防部长姜顺南、内阁总理金德训、党中央军事委员会副委员长李炳哲和李永吉站在金正恩左右两旁。

截至当天上午，朝中社发布的阅兵式图片中只有兵力，并没有拍到洲际弹道导弹或无人机等武器装备的图片。然而从美国空间解决方案供应商麦克萨科技（Maxar Technologies）当天发布前一晚10时05分许用卫星拍摄的平壤金日成广场图片中可见，多辆载有洲际导弹的移动式发射车（TEL）在云集的群众面前列队行驶而过。

图片中，“火星-17”型洲际弹道导弹领队，搭载中远程导弹的发射车排成二路纵队跟随在其后，下一个一路纵队为型号不明的导弹。鉴于朝方一般在阅兵式上将威力强大的武器或新型武器安排在后尾亮相，该导弹可能是朝方日前试射的配备固体燃料发动机的新型导弹。

韩国国防安全论坛秘书长申钟宇分析指出，出现在“火星-17”型导弹后头可能意味着其威力更强大，朝方有可能会主张为搭载固体燃料发动机的中远程导弹。