日本首相与菲律宾总统会谈 加强防务和经济合作

（早报讯）日本首相岸田文雄星期四（2月9日）与菲律宾总统小马可斯在东京官邸举行会谈，两人承诺建立更密切的安全关系，应对中国。

路透社报道，两国签署了一项救灾协议，允许武装部队协力救灾。该协议被视为两国朝着签署更广泛的协议迈出的一步，该协议可能允许两国在彼此的领土上部署部队。

岸田文雄在同小马可斯会晤时说：“在国际形势复杂的这一年，日本高度重视与菲律宾的合作。”

岸田后来说，两国已同意尝试建立一个框架，以“加强和顺利举行联合演习的过程”。

小马可斯说：“在我们会面之后，我可以自信地说，我们的战略伙伴关系比以往任何时候都更加牢固。”

中国通讯社引述日本共同社消息说，双方拟同意优化为灾害救援与人道支持派遣自卫队时的手续。双方也有意深化安全保障合作。岸田计划表达强化经济支持的意愿。

这是小马可斯去年6月就任总统后首次访日。根据菲律宾的制度，他国部队在其国内活动时需要经过复杂的手续，通过签署优化手续的备忘录，今后可迅速派遣自卫队。此次虽把派遣目的限定为灾害救援和人道支持，但将以备忘录为契机，力争增加两国间的联合训练，以及美国也参与的日美菲三国联合训练，以强化关系。三国曾在去年10月举行联合军事演习。

双方还将确认日本为推动菲律宾经济发展提供支持，并磋商连接首都马尼拉的通勤铁路建设项目以及为实现去碳化的能源领域合作。以促进人员交流为目的的免签事宜也将成为议题。